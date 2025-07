Alex Kumptner empfängt Realitystar bei der "Küchenschlacht"

Eine neue Woche bei der beliebten ZDF-Sendung "Die Küchenschlacht" hat begonnen, und Alexander Kumptner (42) übernimmt erneut die Moderation. Seit Montag führt der Wiener Sternekoch täglich durch den Kochwettbewerb, der noch bis Freitag läuft. Dabei treten sechs Hobbyköche gegeneinander an, um mit ihren Gerichten die prominenten Juroren zu beeindrucken. Zum Auftakt musste der Hamburger Sternekoch Thomas Martin die kulinarischen Kreationen der motivierten Kandidaten bewerten, die von Rumpsteak mit Garnelen bis zu Thunfisch-Steak mit Mango-Spargel-Creme reichten.

Diese Woche ist unter den Teilnehmenden auch ein bekanntes Gesicht aus der TV-Landschaft: Pascal Kappés (35), ein früherer Darsteller der Serie Berlin - Tag & Nacht und ehemaliger Kandidat bei Promi Big Brother. Gemeinsam mit fünf anderen Konkurrenten, darunter Mahlet Girmay aus Essen und Uwe Mayer aus Schleswig-Holstein, kämpft er täglich um den Einzug ins Finale der Woche. Das Ziel: einen Platz in der prestigeträchtigen "Champions Week" zu ergattern. In den kommenden Tagen geben Juroren wie der österreichische Starkoch Richard Rauch und die in Korea geborene Michelin-Stern-Köchin Sarah Henke ihre Bewertungen ab, wobei am Ende jeder Folge einer der Hobbyköche ausscheiden muss.

Alex Kumptner ist nicht nur als Gastgeber der "Küchenschlacht" bekannt. Mehrere Jahre lang gehörte er zur Stamm-Jury des beliebten Kochwettbewerbs The Taste. Der Österreicher stieß 2020 zur Sat.1-Sendung hinzu. In der diesjährigen Staffel werden er und Frank Rosin (58) jedoch fehlen. Stattdessen treten Steffen Henssler (52) und Elif Oskan an die Kanzeln. Für traurige Fans gibt es aber einen kleinen Trost. Frank und Alex werden im Jahr 2026 bei der Promi-Variante wieder vertreten sein. Außerdem gab das Duo im März dieses Jahres bekannt, weitere gemeinsame Formate zu planen.

ActionPress Alex Kumptner, TV-Koch

Instagram / pascal.kappes Pascal Kappés im Mai 2025

ActionPress Alexander Kumptner, Frank Rosin und Ali Güngörmüs im Dezember 2022

Was haltet ihr davon, dass Realitystars wie Pascal Kappés nun auch bei "Die Küchenschlacht" antreten? Finde ich toll! Es bringt frischen Schwung in die Sendung und macht sie noch unterhaltsamer. Ich bleibe skeptisch. Hoffentlich bleibt der Fokus auf dem Kochen und nicht auf Drama. Ergebnis anzeigen