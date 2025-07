Wegen Marc-Robin: Marlisa brach Kontakt zu Schwester ab

Ein schockierendes Geständnis in der Sendung Ex on the Beach hat heftige Konsequenzen für Marlisa Rudzio (35). Marc-Robin Wenz offenbarte der Social-Media-Bekanntheit vor laufenden Kameras, dass er am selben Tag sowohl mit Marlisa als auch mit ihrer Schwester geschlafen hatte. Die Schwester der ehemaligen Podcasterin bestritt den Vorfall jedoch vehement, selbst nachdem Marc-Robin Chatverläufe vorlegte. Wie Marlisa in einer Videobotschaft in der "Ex on the Beach"-Reunion enthüllt, führte diese Lüge zum endgültigen Kontaktabbruch der Schwestern: "Sie hat sich auch nie wirklich bis dato dafür bei mir entschuldigt, weil sie den Fehler auch gar nicht richtig eingesehen hat […] Daraufhin ist sie halt für mich einfach gestorben."

Dass ihre Schwester sie immer noch angelogen hat, war einfach zu viel für Marlisa. "Ich weiß, man sagt immer: Blut ist dicker als Wasser, aber das ist für mich ein absolutes No-Go und deswegen möchte ich mit ihr persönlich nichts mehr zu tun haben", erklärt die Blondine in dem Clip. Auf Instagram nahm sie ihre Schwester dennoch in Schutz und forderte ihre Follower auf, deren Privatsphäre zu achten. Jedoch stellte Marlisa klar, dass sie keinen Kontakt mehr wünscht, solange keine Entschuldigung oder ein ernsthafter Versuch, die Beziehung zu reparieren, erfolgt.

Bereits in der Vergangenheit sorgte das Verhältnis zwischen Marlisa und Marc-Robin für Schlagzeilen. Der Reality-TV-Star und die Influencerin hatten sich während ihrer TV-Auftritte heftig gestritten, was schließlich in besagtem Geständnis gipfelte. Marc-Robin, der durch Formate wie Temptation Island bekannt wurde, hatte zuvor mit seinem offenen Umgang mit Affären polarisiert. Für Marlisa ist der Frauenheld mittlerweile auch gestorben: "Ich hasse diesen Menschen über alles."

