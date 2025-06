Ihre Tochter Paula ist schwanger: Katja Riemann wird Oma

Katja Riemann (61) hat aufregende Neuigkeiten zu verkünden: Die Schauspielerin, bekannt aus Filmen wie "Das perfekte Geheimnis" oder Fack ju Göhte, wird bald Oma. Im Podcast "Studio 9" des Deutschlandfunks Kultur verrät sie, dass ihre Tochter Paula Riemann (31) Nachwuchs erwartet. Paula stammt aus Katjas Beziehung zu Peter Sattmann. "Eine ganz kleine Frau wird da gerade gebacken", scherzt die begeisterte werdende Großmutter im Gespräch und plaudert damit auch gleich das Geschlecht des Babys aus.

Paula kommt ganz nach ihrer Mutter – die 31-Jährige hat ebenfalls den Weg auf die Bühne gewählt. Als Schauspielerin wirkte sie an Filmen wie "Die Wilden Hühner" mit, abseits davon widmet sie sich auch der Regie. Aktuell arbeiten Mutter und Tochter gemeinsam an dem Science-Fiction-Stück "DI•VI•SI•ON", das im Juli seine Uraufführung in Berlin feiern wird. Die Zusammenarbeit von Katja und Paula sei dabei nicht immer leicht gewesen. "Ich bin natürlich ganz anders geprägt worden durch Erlebnisse und Erfahrungen", erklärt die 61-Jährige. Jedoch sei es hilfreich gewesen, von zwei unterschiedlichen Blickpunkten aus auf das Thema des Stücks zu schauen.

Als Katja Mutter wurde, war sie gerade Anfang 30 und mittendrin im Showgeschäft. Wie sie kürzlich im Interview mit t-online verriet, fiel es ihr allerdings nicht immer leicht, Mamasein und Karriere unter einen Hut zu bekommen. "Ich wurde verachtet dafür, gerade von Medien – Verzeihung, das sagen zu müssen –, dass ich Karriere und Kind wagte, das gleichzeitig versuchen wollte", erinnerte sie sich. Trotz der Zweifel ihres Umfelds habe sie die Herausforderung jedoch stets gut gemeistert.

Getty Images Paula Riemann bei den Askania Awards 2023 in Berlin

Getty Images Paula und Katja Riemann, Schauspielerinnen

