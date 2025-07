Twitch-Star Trymacs feierte zweite Traumhochzeit in Toskana

Trymacs (30) und seine Partnerin Celina sagten bereits vor dem Standesamt "Ja". Nun folgte die große und romantische Hochzeit. Dafür suchten der Streamer und seine Liebste sich einen ganz besonderen Ort aus: Geheiratet wurde in der Toskana. Auf Instagram gibt Max Stemmler, wie Trymacs eigentlich heißt, seiner Community einen kleinen Einblick in die Feierlichkeiten. Unter anderem ist ein Foto des Paares vor einem Blumenbogen und einer traumhaften Berglandschaft dabei. Ein besonderes Highlight: Celinas Hochzeitskleid. Für die zweite Trauung wählte sie einen neuen Look und glänzte in einer spitzenbesetzten Robe mit A-Linien-Schnitt. Trymacs selbst trug einen himmelblauen Smoking. Außerdem zeigt eine Aufnahme, dass die beiden eine dreistöckige Hochzeitstorte mit schlichtem Blumendekor anschneiden durften.

Mitgefeiert haben offenbar auch einige Twitch-Kollegen. So bedankt sich unter anderem Max Schradin (47) für die Feier: "Es waren emotional schöne Tage!" Der Meinung ist auch Trymacs' enger Freund Chefstrobel: "Danke für die tollen Erinnerungen." Ebenfalls mit dabei war wohl auch Nachwuchsstreamer Nooreax: "Es war unfassbar!" Gleichzeitig scheint ein Großteil der deutschen Streamer und YouTuber dem frisch verheirateten Paar zu gratulieren. Glückwünsche gibt es von KuchenTV, Marc Eggers (38), Rumathra und LetsHugo. Twitch-Star Jennyan erlaubt sich dazu noch einen kleinen Witz zu dem Foto, auf dem Trymacs und Celina die Torte anschneiden. Sie schreibt augenzwinkernd in den Kommentaren: "Finde es nett von ihr, dass sie dich das Messer hat führen lassen."

Standesamtlich heirateten Trymacs und Celina bereits Ende Mai. Auch diesen Moment teilte der Content Creator im Netz mit seinen Fans. Die Fotos zeigen das Paar vor dem Standesamt Timmendorfer Strand in Schleswig-Holstein. "Wir haben standesamtlich geheiratet", verkündete er dazu stolz. Neben einigen romantischen Bildern mit einer grünen Kulisse durfte auch ein Foto mit der Ostsee im Hintergrund nicht fehlen. Die Hochzeit krönt die neunjährige Beziehung der beiden. Viel ist dazu nicht bekannt, aber Trymacs soll seine Ehefrau bereits in der Schule kennengelernt haben. Den Antrag machte der gebürtige Hamburger Celina im August 2023 während einer Reise nach Kanada. Als Ring gab es keinen großen Klunker, sondern ein besonderes Stück aus Holz.

Anzeige Anzeige

Instagram / trymacs Trymacs in New York City, Juli 2023

Anzeige Anzeige

Instagram / trymacs Trymacs und seine Partnerin Celina, November 2024

Anzeige Anzeige

Instagram / trymacs Trymacs und Celina im August 2023

Anzeige