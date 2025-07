Twitch-Streamer Trymacs verzichtet auf über 500.000 Euro

Maximilian Alexander Curt Stemmler, besser bekannt als der Twitch-Star Trymacs (30), hat jetzt in seinem Stream auf Zuschauer-Kritik reagiert: "Dreckswerbung, du Geier", schrieb ein Nutzer laut msn. Der Social-Media-Star erklärte daraufhin, dass er seit über einem Jahr keine aktive Werbung mehr auf seinen Twitch-Videos schaltet. Lediglich der erste Clip vor dem Stream lasse sich technisch nicht deaktivieren. An seine Streamer-Kollegen gerichtet, fragte er: "Was hätte mir ein Jahr Werbung gebracht, Jungs? Durchschnittlich, im Monat streame ich 160 bis 180 Stunden, mit durchschnittlichen Zuschauern, 13.000 bis 14.000? Was ist das in einem Jahr?" Laut einer Schätzung von Twitch-Streamer Rumathra verzichtete Trymacs dadurch auf Einnahmen zwischen 500.000 und 750.000 Euro.

Doch das ist nicht die einzige Entscheidung mit finanziellen Folgen: Trymacs erklärte außerdem, dass er inzwischen auch auf FIFA-Streams verzichtet – wegen der glücksspielähnlichen Mechanik beim Öffnen von Spielpaketen. Er halte das System für moralisch fragwürdig und habe sich mittlerweile bewusst gegen dieses Format entschieden – eigenen Angaben zufolge ein weiterer Verzicht in Höhe von rund 500.000 Euro. Anstatt seine Einnahmen zu maximieren, legt Trymacs offenbar Wert auf Transparenz und darauf, dass das Zuschauererlebnis nicht durch übermäßige Werbung beeinträchtigt wird.

Finanzielle Entscheidungen ziehen sich wohl durch die Karriere des Streamers. So investierte Trymacs gemeinsam mit Social-Media-Stars Sascha Hellinger (30) und Rewinside (32) in die App "Hyped" – ein Projekt, das die Erwartungen leider nicht erfüllen konnte. Für Trymacs bedeutete das einen Verlust von 100.000 Euro. Trotz dieser Rückschläge scheint er sich seiner Verantwortung bewusst zu sein: Nicht nur der finanzielle Erfolg, sondern auch moralische Prinzipien und die Community stehen für ihn im Fokus.

Getty Images Trymacs beim Baller League Final Four, 2024

Instagram / trymacs Trymacs und Rumathra, deutsche Streamer

Instagram / trymacs Trymacs in New York City, Juli 2023

