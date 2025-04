Trymacs sauer: Fans sorgen bei Laufbandradtour für Chaos

Das hatte Trymacs (30) sich eigentlich anders vorgestellt. Der Streamer ist mit einigen Kollegen derzeit von Amsterdam nach Hamburg mit sogenannten Laufbandfahrrädern unterwegs. Das Ganze wird natürlich live bei Twitch gestreamt. Doch mit dem Überqueren der Grenze nach Deutschland steht auf einmal die ganze Tour auf der Kippe. Denn sogenannte Streamsniper verfolgen die Gruppe in Scharen und blockieren den Verkehr mit langen Staus, dass sogar die Polizei anrücken musste. Schließlich reichte es Trymacs und er wandte sich an die Zuschauer: "So Leute, wir haben jetzt ein Problem. [...] Ich habe jetzt 60 oder 70 Mal gesagt, dass ihr nicht vorbeikommen sollt. Auch die ganzen Eltern mit ihren Kindern, die jetzt vorbeikommen. Ihr habt die ganzen Straßen verstopft, hier im Emsland. Keine Ahnung, was das soll."

Der Andrang habe gleich mehrere Polizeieinsätze ausgelöst und die Beamten begleiteten Trymacs und seine Gruppe schließlich in einer Eskorte durch die Kleinstadt, damit es zu keinen weiteren Zwischenfällen kommt. Der 30-Jährige spielte sogar schon mit dem Gedanken, abzubrechen. Auf die Wünsche der Fans, Selfies zu machen oder nur ein wenig zu plaudern, gehen die Twitch-Stars nicht ein. Später im Hotel resümiert Trymacs die Vorfälle und zieht ein hartes Fazit. "Ich bin geschockt. [...] Ich will die Tour noch durchziehen, aber die Kanu-Tour ist erst mal abgeblasen, auf jeden Fall in Deutschland. Und wenn wir die Rentner-Tour machen an der Ostsee in Deutschland – niemals! Kannste knicken! Das ist auf jeden Fall die letzte Tour in Deutschland", ärgert er sich.

Und dabei war die Regel, die Jungs nicht anzuhalten, eigentlich von Anfang an klar. Schon in der Woche bevor es losging, fragten neugierige Fans in einem von Trymacs' Streams nach, ob sie hinterherfahren und ein Foto machen dürfen. "Nee, nee, auf gar keinen Fall!", meint der Hamburger deutlich und erklärt auch den Grund: "Die denken sich: 'Ich komme kurz mit meinen Eltern rum, die fahren mich mit dem Auto kurz dahin. Ich sehe ja im Stream, wo die sind.' Auf einmal ist die komplette Landstraße blockiert, weil da irgendwie 60 Eltern ihre Kinder hinbringen wollen, zum Foto machen." Wenn hin und wieder mal jemand vorbeifahre und hupe, fände er das noch lustig. Aber wenn auch das Überhand nimmt, sei es für die Radfahrer ebenfalls nervig.

Instagram / trymacs Trymacs mit Max Schradin und der Truppe bei ihrer Laufbandrad-Tour, April 2025

Getty Images Trymacs beim Baller League Final Four, 2024

