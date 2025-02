MontanaBlack schmeißt XXL-Creator-Party in 48-Stunden-Stream

MontanaBlack (36) probiert etwas, das selbst in der schnelllebigen Welt des Streamings nicht alltäglich ist: Er plant seinen ersten 48-Stunden-Livestream auf Twitch. Vom 7. bis 9. Februar wird der reiche Internet-Star aus seiner Lagerhalle, die seit 2024 seine Streaming-Zentrale ist, das Event veranstalten. Mit dabei ist auch Streaming-Newcomer Zarbex, der gemeinsam mit Monte die XXL-Session bestreiten wird. Anlass für dieses Mammutprojekt ist der Start von "Rust Rivals", einem Streamer-Projekt mit 80 weiteren Teilnehmern. Gemeinsam werden die Creator fast einen Monat lang für Unterhaltung sorgen.

Das Besondere an "Rust Rivals" ist ein eigens programmierter Server, der den Streamern völlig neue Möglichkeiten bietet. Angelehnt an das Spiel "Rust" wird es unter anderem Casino-Spiele sowie actionreiche Kämpfe gegen Tiere und andere Spieler geben. MontanaBlack schwärmte in einem Livestream bereits von den Features: "Wir haben Slotmaschinen, Blackjack, Roulette, Cagefights, Kämpfe gegen Tiere, gegen Bären und Ähnliches." Mit dabei sind viele bekannte Namen aus der deutschen Creator-Szene, darunter Knossi (38), Trymacs (30), Eliasn97 und Rewinside (32). Zarbex, der weitere Teilnehmer wie Filow und Rohat bereits bestätigte, verriet, dass die Gruppen in Viererteams gegeneinander antreten werden.

Monte ist in der Streaming-Szene nicht nur durch seine unnachahmliche Art, sondern auch durch seine spektakulären Ideen bekannt. Der gebürtige Buxtehuder begeistert seine Fangemeinde, die ihm den Spitznamen "König von Twitch" verlieh, regelmäßig mit neuen Formaten und großen Projekten. Besonders seine Interaktionen mit anderen Streamern sorgen immer wieder für Unterhaltung. Seit er 2013 das Streamen begann, hat er sich eine enorme Reichweite aufgebaut und zählt zu den bekanntesten Gesichtern der deutschen Internetlandschaft. Mit "Rust Rivals" und dem 48-Stunden-Stream zeigt sich Monte erneut von seiner kreativen und leidenschaftlichen Seite, die seine Fans so sehr schätzen.

Instagram / knossi Trymacs und Knossi im Mai 2023

Instagram / montanablack MontanaBlack im Februar 2022

