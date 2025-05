Fehlinvestition: Trymacs setzt 100.000 Euro in den Sand

Der YouTuber Maximilian Alexander Curt Stemmler, besser bekannt als Trymacs (30), musste mit seinem jüngsten Projekt, der App Hyped, einen herben Rückschlag einstecken. Gemeinsam mit seinen YouTube-Kollegen Sascha Hellinger (UnsympathischTV) und Rewinside (32) wollte er eine Plattform schaffen, auf der Nutzer ihre peinlichsten oder absurdesten Beichten anonym teilen können. Doch anstatt eines viralen Erfolgs endete das Vorhaben in einem finanziellen Desaster: In einem Stream gab Trymacs laut Bild jetzt bekannt, durch das Projekt eine schockierende Summe von rund 100.000 Euro verloren zu haben. Im Gegensatz dazu kam Kollege Rewinside glimpflich davon: Er investierte nur 2.500 Euro und konnte über die Pleite nur schmunzeln.

Probleme gab es bei der Hyped-App von Anfang an: Serverausfälle, technische Mängel und fehlende Funktionen ließen die Software in der Kritik versinken. Zahlreiche Nutzer bezweifelten die Authentizität der eingereichten Beiträge oder konnten sich gar nicht erst registrieren. Die Konsequenz: Trymacs' App verschwand nach immer mehr vernichtenden Bewertungen von enttäuschten Anwendern still und leise aus den App-Stores. Rewinside kommentierte seinen finanziellen Verlust später in einem Stream mit den Worten: "Ich konnte nicht verlieren", und fügte lachend hinzu, dass ihm sein Video zur App durch die hohen Aufrufzahlen letztlich mehr Geld eingebracht habe als das eigentliche Investment.

Trymacs, der mittlerweile eine der erfolgreichsten deutschen Online-Persönlichkeiten ist, hat in der Vergangenheit immer wieder risikoreiche Projekte angestoßen – mit durchwachsenen Ergebnissen. Er nimmt Rückschläge in der Regel gelassen und spricht darüber offen mit seinen Fans – auch wenn diese manchmal selbst dem Erfolg seiner Aktionen im Wege stehen. So etwa beim letzten Projekt des 30-Jährigen: Er war auf einer sogenannten Laufbandradtour von Amsterdam nach Hamburg unterwegs, doch immer wieder blockierten Scharen von Fans den Verkehr, sodass sogar die Polizei anrücken musste. Letztendlich wandte sich Trymacs mit einem diplomatischen Statement im Stream an seine Anhänger, bis die Reise schließlich fortgesetzt werden konnte.

Getty Images Trymacs beim Baller League Final Four, 2024

Instagram / trymacs Trymacs mit Max Schradin und der Truppe bei ihrer Laufbandrad-Tour, April 2025

