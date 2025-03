Böser Prank: SEK stürmt Trymacs' Wohnung während Livestream

Diese Aktion jagte Trymacs (30) sicher einen heftigen Schrecken ein: Während der Streamer am Montag auf Twitch das Spiel "Elden Ring" spielte, musste er plötzlich unterbrechen, als er Geräusche außerhalb seines Zimmers hörte. Er verließ den Stream und pausierte das Spiel – im Hintergrund waren "Polizei"-Rufe zu hören. Wenig später kehrte Max Stemmler, wie Trymacs eigentlich heißt, zurück und erklärte seinen Zuschauern: "Jemand hat die Polizei gerufen, weil sie mich vom 'Elden Ring' spielen abhalten wollten. [...] Ich musste den Stream ausmachen. [...] Ich hatte meine Freundin gehört, die Polizei hat auch gerufen, [ich habe] irgendwas gehört und deswegen bin ich nach vorne gegangen." Sobald die Beamten in der Wohnung waren, habe Trymacs ihnen aber erklären können, dass nichts passiert sei.

Aber wie konnte es überhaupt so weit kommen, dass die schwerbewaffneten Einsatzkräfte Trymacs' Wohnung stürmten? Wie Bild berichtet, handelte es sich um sogenanntes Swatting – also einen Fake-Notruf, der die Polizei in die Wohnungen von Streamern oder anderen Stars schickt. In der Szene kommt so etwas immer mal wieder vor, auch Twitch-Star MontanaBlack (37) erlebte Swatting schon. Ein Sprecher der Hamburger Polizei erklärte dem Blatt, dass im Fall von Trymacs gegen 16 Uhr ein Notruf eingegangen sei, der in seinem Wohnkomplex eine Schießerei gemeldet habe: "In der Wohnung wurden zwei Personen angetroffen, beide unverletzt. Aktuell wird wegen der missbräuchlichen Nutzung des Notrufs der Polizei ermittelt."

Trymacs schien den Vorfall mit Humor zu nehmen. "Ich war zu gut. [...] Der Run war zu gut", scherzte der Content Creator. Bei ihm ist es aber auch nicht das erste Mal, dass er wegen seiner Zuschauer Ärger mit der Polizei hat. Vergangenes Jahr nahm er seine Fans gemeinsam mit anderen Streamern mit auf eine E-Scooter-Tour von Mailand nach München. In einem Stream meldete sich ein User zu Wort und wies den 30-Jährigen darauf hin, dass die Scooter keine Kennzeichen haben würden, diese aber benötigen. Er habe Trymacs schon mal darauf aufmerksam gemacht, sei aber gebannt worden. Jetzt habe er Anzeige erstattet. Der Let's Player blieb aber entspannt und stellte klar: "In Italien braucht man keine Kennzeichen." Die Anzeige schien sich im Anschluss im Sand zu verlaufen.

Getty Images Trymacs beim Baller League Final Four, 2024

Instagram / trymacs Trymacs (r.) und seine Kumpel bei ihrer E-Scooter-Tour, Juni 2024

