Lisa und Lena widmen sich einem neuen Projekt! Die beiden TikTok-Stars sind üblicherweise auf Social Media zu sehen – die Zwillinge zählen mit ihren 18 Jahren zu den erfolgreichsten Web-Stars in Deutschland. Allerdings durften die zwei Blondinen bereits reichlich TV-Luft schnuppern, indem sie in zahlreichen Shows zu Gast waren. Nun sind die Geschwister bald in einem neuen Projekt zu sehen: Lisa und Lena werden Gast-Ermittlerinnen in der Kinder-Krimiserie "Die Pfefferkörner"!

Die Influencerinnen dürfen einen Blick hinter die Kulissen der beliebten Serie werfen und in ihrem eigenen Magazin sogar selbst kleine Fälle lösen. Für Lisa und Lena (18) dürfte damit ein kleiner Lebenstraum in Erfüllung gehen: Die zwei sind nämlich selbst große Fans der Sendung. "Viele wissen ja schon, dass 'Die Pfefferkörner' unsere Lieblingskinderserie war", verraten die Beautys ganz euphorisch auf Instagram.

Die Fangemeinde des Duos ist wegen dieser Nachricht total aufgeregt – auch Promi-Freunde der Tänzerinnen teilen offenbar deren Freude. "'Die Pfefferkörner' war mein Leben damals", schwärmt beispielsweise der YouTube-Star Marvyn Macnificent (28) in den Kommentaren.

Anzeige

ActionPress/Tamara Bieber Lisa und Lena bei den Kids Choice Awards

Anzeige

Instagram / lisaundlena Influencer Lisa und Lena

Anzeige

M Weber / Actionpress Marvyn Macnificent, Januar 2019

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de