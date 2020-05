Diese fünf Spürnasen dürften vielen Kindern der 90er Jahre im Gedächtnis geblieben sein! 1999 ging die Kinder- und Jugendserie "Die Pfefferkörner" an den Start, in der fünf junge Nachwuchsdetektive regelmäßig Verbrecher jagten. Mittlerweile sind schon zahlreiche Staffeln der Sendung mit neuer Besetzung über die deutschen TV-Bildschirme geflimmert – die Detektive der ersten Folgen bleiben dennoch unvergessen. Allerdings sind die Schauspieler heute kaum noch wiederzuerkennen!

Anna-Elena Herzog verkörperte bei "Die Pfefferkörner" von 1999 bis 2003 die modebewusste und etwas hochnäsige Jana Holstein-Coutré. Wie RTL.de berichtet, gab sie die Schauspielerei nach der Serie nicht gleich auf, sondern war unter anderem in der TV-Produktion "Ein Mann steht seine Frau" zu sehen. 2008 orientierte sie sich beruflich neu: Die heute 32-Jährige studierte Mode und Textilmanagement und gründete mit einer Freundin das Label Küstenmädchen.

Im Gegensatz zu Jana war "Die Pfefferkörner"-Mitglied Natascha Jaonzäns ziemlich zurückhaltend. Vijessna Ferkic spielte die Rolle von Tascha, die ihre Liebe für die Schauspielerei über die Jahre hinweg offenbar nicht verlor: Die 33-jährige Hamburgerin wirkte unter anderem bei Alarm für Cobra 11 mit und war zuletzt 2018 in "Rosamunde Pilcher: Nanny verzweifelt gesucht" zu sehen.

Vijessna scheint sich nach wie vor sehr gut mit Aglaja Brix zu verstehen. Diese verlieh in der Kinderserie der Rolle Vivien Overbeck Leben. Obwohl die inzwischen 29-Jährige, anders als ihre Kollegen, sogar bis 2005 in der Serie mitwirkte, hing sie ihren Job danach an den Nagel. Sie arbeitete als Model und Fotografin und macht sich heute für den Tierschutz stark.

Die Rolle von Viviens großem Bruder Philipp Overbeck aka Fiete übernahm damals Julian Paeth. Der ehemalige Mädchenschwarm spielte nach "Die Pfefferkörner" neun Jahre in der Sendung "Der Landarzt" mit und schloss kleinere Auftritte in anderen TV-Produktionen an. Danach scheint Julian seinem alten Beruf jedoch nicht weiter nachgegangen zu sein und sich aus der Öffentlichkeit zurückgezogen zu habe. Auch sein damaliger Kollege İhsan Ay hat der Schauspieler inzwischen den Rücken gekehrt und arbeitet heute als Speditionskaufmann. Nach "Die Pfefferkörner" hatte man ihn allerdings noch in "Mein Leben & Ich" und "Die Rettungsflieger" gesehen.

Anzeige

Instagram / annaelenaherz Die ehemalige "Die Pfefferkörner"-Darstellerin Anna-Elena Herzog im Dezember 2018

Anzeige

Instagram / vijessnaferkic Die ehemalige "Die Pfefferkörner"-Darstellerin Vijessna Ferkic im Januar 2017

Anzeige

Instagram / aglaja_brix Die ehemaligen "Die Pfefferkörner"-Darstellerinnen Vijessna Ferkic und Aglaja Brix im August 2018

Instagram / aglaja_brix Aglaja Brix im März 2020

Instagram / ihsan_ay1987 Der ehemalige "Die Pfefferkörner"-Darsteller İhsan Ay im Dezember 2017



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de