RTL-Ermittler Jürgen Schornagel mit 85 Jahren verstorben

Der Schauspieler Jürgen Schornagel ist tot. Der frühere RTL-Ermittler und "Tatort"-Darsteller starb am 8. Juli im Alter von 85 Jahren, wie seine Familie gegenüber der Deutschen Presse-Agentur bestätigte. Er verstarb in Wester-Ohrstedt bei Husum, nur wenige Tage vor seinem 86. Geburtstag. Berühmt wurde Jürgen vor allem durch seine Rolle als Kriminalhauptkommissar Winter in der Fernsehserie "Doppelter Einsatz", die er von 1993 bis 2001 verkörperte und für die er 2002 den Deutschen Fernsehpreis erhielt. Auch in zahlreichen Tatort-Episoden sowie den "Polizeiruf 110"-Krimis war er zu sehen.

Jürgen, der am 12. Juli 1939 in Essen geboren wurde, prägte die deutsche Film- und Theaterwelt über fünf Jahrzehnte hinweg. Seine Schauspielausbildung absolvierte er an der renommierten Folkwang-Hochschule in seiner Heimatstadt. Danach führte sein Weg ihn auf die Bühnen von Institutionen wie der Berliner Volksbühne, dem Staatstheater Stuttgart und dem Deutschen Schauspielhaus in Hamburg, wo er 1987 mit dem Berliner Theaterpreis ausgezeichnet wurde. Neben seinen Theaterengagements war er in bemerkenswerten Filmproduktionen wie "Schlafes Bruder" oder "Comedian Harmonists" von Joseph Vilsmaier zu sehen.

Die Nachricht über den Tod des Schauspielers bestürzt nicht nur seine Familie und Anhänger, sondern auch seine damaligen Kollegen. Sein langjähriger Wegbegleiter und "Tatort"-Kollege Klaus J. Behrendt (65) – bekannt als Kölner Kommissar Max Ballauf – zeigte sich tief betroffen von der Nachricht seines Ablebens. "Als Schauspieler galt er als die Idealbesetzung für den Bösewicht – im echten Leben aber war er das genaue Gegenteil: warmherzig, humorvoll und voller Menschlichkeit", erklärte er betroffen und fügte hinzu: "Uns verband nicht nur die Bühne, sondern auch unsere gemeinsame Herkunft – wir sind beide Kinder des Ruhrgebiets."

Getty Images Jürgen Schornagel, Schauspieler

Getty Images Jürgen Schornagel im Jahr 2011

© WDR/Martin Valentin Menke Klaus J. Behrendt und Dietmar Bär in der "Tatort"-Folge "Restschuld", Januar 2025

