Einbruchsversuch? Leyla Lahouar meldet sich aus Honeymoon

Leyla Lahouar (29) und ihr frisch angetrauter Ehemann Mike Heiter (33) erlebten während ihrer Flitterwochen auf Mykonos einen Moment des Schreckens. Am frühen Donnerstagmorgen, gegen 6 Uhr, wurde das Paar durch lautes Klopfen aus dem Schlaf gerissen. "Es hat gehämmert, als würde jemand wirklich so bei uns einbrechen wollen! Ich habe richtig Panik bekommen!", berichtete Leyla in einer Instagram-Story. Sie habe daraufhin versucht, Mike zu wecken, doch der Reality-TV-Star schlief einfach weiter. In ihrer Verzweiflung verständigte Leyla den Concierge-Service ihrer Unterkunft und meldete einen mutmaßlichen Einbruchsversuch.

Die Reaktion erfolgte umgehend: Sicherheitskräfte wurden zu der Unterkunft geschickt, um der Sache auf den Grund zu gehen. Doch dann die überraschende Wendung: Die Ursache des Tumults war kein Einbrecher, sondern ein Vogel, der mit seinem Schnabel gegen ein Fenster klopfte. "Das war die größte Blamage", gab Leyla in ihrer Erzählung selbstironisch zu. Mike, der die Aufregung fast vollständig verschlafen hatte, kommentierte trocken: "Ich wusste das schon, Schatz, deswegen bin ich auch nicht aufgestanden."

Nicht nur in den Flitterwochen ist Leyla so einigem Wirbel ausgesetzt: Auch online stößt die einstige Dschungelcamp-Kandidatin an ihre Grenzen – und zwar bei der Namensänderung. Bei der Hochzeit hatte sie nämlich den Namen ihres Gatten angenommen, kann diesen auf ihrem Instagram-Profil jedoch einfach nicht ändern. Wie sie in einer Instagram-Story verriet, habe das einen bestimmten Grund: Laut der 29-Jährigen hat eine unbekannte Person ihren Wunschnamen "leylaheiter" sowie weitere Varianten blockiert, direkt nachdem Mike ihr im Oktober 2024 einen Heiratsantrag im TV gemacht hatte.

Instagram / leylalahouar Mike Heiter und Leyla Lahouar im März 2024

ActionPress Mike Heiter und Leyla Lahouar bei "Let's Dance" 2025

Instagram / leylalahouar Leyla Lahouar, Influencerin