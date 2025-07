Malte Zierden leidet nach Einsätzen in der Ukraine an PTBS

Malte Zierden, der als Influencer vor allem für seinen Einsatz im Tierschutz bekannt ist, hat auf Instagram die Ursache für seine gesundheitlichen Probleme bekannt gegeben, die ihn vor Monaten ins Krankenhaus gebracht hatten: Der 32-Jährige leidet an einer posttraumatischen Belastungsstörung (PTBS). Vor allem Einsätze in der Ukraine, bei denen er hilflose Hunde rettete und einzelne Tiere in seinen Armen in den Tod begleitete, holen ihn immer wieder ein. "Es ist, als würde ich den Moment 1:1 nochmal erleben. In diesen Momenten bin ich geistig komplett auf Standby", erklärt Malte in seinem emotionalen Beitrag.

Die Auswirkungen der schweren seelischen Belastung sind nicht nur mental, sondern auch körperlich spürbar. Malte berichtet von Panikattacken, Schweißausbrüchen, Muskelkrämpfen und völliger Erschöpfung nach intensiven Rückblenden. Schlafstörungen, Albträume und eine dauerhaft angespannte Stimmung hätten ihn in der vergangenen Zeit zusätzlich begleitet. Trotz allem bleibt er zuversichtlich: Er befindet sich mittlerweile in therapeutischer Behandlung – ein langer, aber notwendiger Weg, wie er sagt. Den Tierschutz will Malte trotz der Strapazen weiterhin in den Mittelpunkt seiner Arbeit stellen.

Bereits zu Beginn des Jahres hatte der Ostfriesländer die gesundheitlichen Probleme öffentlich gemacht. Damals war Malte nach einem beunruhigenden Vorfall, bei dem er Schwierigkeiten hatte, seinen Körper zu kontrollieren, ins Krankenhaus gebracht worden. Mit der Unterstützung seiner Freundin Phia Quantius erkämpft sich Malte Stück für Stück einen Weg zurück ins Gleichgewicht. Der Einsatz für Tiere ist für ihn nicht nur Berufung, sondern offenbar auch eine Belastung, deren Konsequenzen er nun mit seiner Therapie ernsthaft angehen möchte, um weiterhin Gutes tun zu können.

Anzeige Anzeige

https://www.instagram.com/p/DCPauHHtnug/ Tierschützer Malte Zierden auf einer ukrainischen Farm im November 2024

Anzeige Anzeige

Instagram / maltezierden Malte Zierden und ßamma im Januar 2022

Anzeige Anzeige

Instagram / phia_quantius Malte Zierden und seine Freundin Phia

Anzeige

Wie seht ihr Maltes Entscheidung, trotz PTBS weiter im Tierschutz zu arbeiten? Finde ich mutig und bewundernswert – er folgt seiner Leidenschaft. Klingt riskant. Er sollte erst vollständig genesen, bevor er sich weiter engagiert. Ergebnis anzeigen