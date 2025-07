Technischer Defekt? Felix Baumgartner soll obduziert werden

Felix Baumgartner (✝56) ist am Donnerstag im italienischen Badeort Porto Sant'Elpidio bei einem tragischen Unglück ums Leben gekommen. Der gebürtige Salzburger war mit einem motorisierten Paraglider unterwegs, als er mutmaßlich nach einem medizinischen Notfall die Kontrolle verlor und auf das Gelände einer Hotelanlage stürzte. Trotz Reanimationsversuchen konnte das Leben des Extremsportlers nicht gerettet werden. Laut Bild-Informationen möchten die italienischen Behörden jetzt durch eine Obduktion herausfinden, was die genauen Todesumstände sind.

Die genauen Hintergründe des tödlichen Absturzes sind bislang unklar. Eine Obduktion sowie die Untersuchung des Fluggeräts sollen klären, ob ein technischer Defekt oder ein gesundheitlicher Zwischenfall zum Unglück geführt hat. Die örtliche Feuerwehr vermutet einen Schwächeanfall in der Luft, doch diese Annahme ist noch nicht bestätigt. Felix war durch weltweite Aufmerksamkeit nach seinem Sprung aus knapp 39 Kilometern Höhe bekannt, bei dem er im Jahr 2012 die Schallmauer durchbrach.

An Felix' Seite stand in den letzten Jahren seine große Liebe Mihaela Schwartzenberg, eine Fernsehmoderatorin und Journalistin. Die beiden lebten gemeinsam in Arbon in der Schweiz und zeigten sich immer wieder als starkes Team. "Lasst mich euch Mihaela Schwartzenberg vorstellen, sie ist die einzige Freundin in meinem Leben, die Liebe meines Lebens und die kluge, sexy Frau, von der ich immer geträumt habe – sie liebt mich wirklich, wie ich bin", schrieb der Extremsportler 2015 öffentlich auf Facebook. Bisher hat sich Mihaela noch nicht persönlich zu den tragischen Umständen geäußert.

Getty Images Felix Baumgartner, Oktober 2012

Dominik Bindl / Freier Fotograf / Getty Images Felix Baumgartner bei der Audi Night in Kitzbuehel

