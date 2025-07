Spoiler: So ist die Szene von Francisco Medinas AWZ-Rückkehr

Francisco Medina (48) kehrt in seiner Rolle als Maximilian von Altenburg zurück zu Alles was zählt! Am 21. Juli wird er in der Serie wieder zu sehen sein – und zwar gleich in einer emotionalen Szene mit seiner Ex Nathalie, gespielt von Amrei Haardt (35). Für den Schauspieler ist es bereits die neunte Rückkehr zur beliebten RTL-Serie, der er seit 2007 angehört. Fans, die nicht so lange warten wollen, können die Wiedersehensszene bereits jetzt auf RTL+ anschauen.

Francisco ist seit Jahren ein fester Bestandteil der beliebten Vorabendserie und begeistert die Fans mit der Vielschichtigkeit seines Charakters Maximilian. Doch immer wieder zieht sich der Schauspieler eine Zeit lang zurück, um sich anderen Projekten zu widmen. Francisco ist neben der Schauspielerei auch als Coach aktiv und nutzt seine Pausen, um sich auf sein Coaching-Business zu konzentrieren. Nun verspricht seine Rückkehr einige Überraschungen – unter anderem trifft Maximilian auf eine weitere Person, die sein Leben nachhaltig beeinflussen könnte.

Abseits der Serie hat Francisco Medina stets betont, wie wichtig für ihn die Balance zwischen seiner Schauspielkarriere und seinem beruflichen Engagement als Coach ist. Der Schauspieler engagiert sich intensiv für Menschen, die persönliche oder berufliche Herausforderungen meistern möchten. Seine Rolle als Maximilian von Altenburg schafft derweil immer wieder einen Spagat zwischen Intrigen und Menschlichkeit. In Interviews ließ Francisco in der Vergangenheit häufig durchblicken, wie sehr er die Vielschichtigkeit der Figur und die Bindung zur AWZ-Familie schätzt.

ActionPress Francisco Medina, TV-Star

ActionPress Francisco Medina, Schauspieler

RTL / Bernd Jaworek Der Cast von "Alles was zählt"