Wow: Julia Roberts wird für ihren neuen Film zur Blondine

Hollywood-Ikone Julia Roberts (57) überrascht mit einem komplett neuen Look! Die Oscar-Preisträgerin, bekannt aus Filmen wie "Pretty Woman" und "Ticket to Paradise", hat sich laut Daily Mail für ihren neuesten Streifen "After The Hunt" von ihrer typischen brünetten Mähne verabschiedet und trägt nun eine platinblonde Frisur. In dem Drama, das ab dem 10. Oktober in den Kinos gezeigt wird, verkörpert sie eine brillante College-Professorin, die mit einem schweren Vorwurf gegen einen Kollegen konfrontiert wird. An ihrer Seite spielen Ayo Edebiri (29) als Studentin sowie Andrew Garfield (41) den beschuldigten Kollegen. Regie führt der gefeierte Luca Guadagnino (53).

Neben ihrem Auftritt in "After The Hunt" kündigt sich für Julia ein ereignisreiches Jahr an. Bereits jetzt arbeitet sie an Projekten wie dem spannungsgeladenen Thriller "Panic Carefully" von Sam Esmail, bei dem sie mit Stars wie Elizabeth Olsen (36) und Eddie Redmayne (43) vor der Kamera stand. Außerdem brodelt die Gerüchteküche: Julia soll Daily Mail zufolge in einer Körpertausch-Komödie mit Jennifer Aniston (56) zusammenarbeiten. Produziert wird der Film von Margot Robbies (35) Firma LuckyChap Entertainment, doch Details zum Inhalt sind bislang unter Verschluss. Ihre Rückkehr zum Romantik-Genre in "Ticket to Paradise" an der Seite von George Clooney (64) fand im vergangenen Jahr großen Anklang und begeisterte Fans weltweit.

Privat bleibt Julia trotz ihres Superstar-Status gerne bodenständig. Mit ihrem Ehemann Danny Moder (56), einem Kameramann, genießt sie das Familienleben abseits des Trubels. Ihre drei Kinder, Hazel, Phinnaeus und Henry, stehen für Julia an erster Stelle. Während Hazel und Phinnaeus bereits aufs College gehen, lebt Henry noch im Elternhaus. Sie gibt zu, dass sie das Leben am Campus durch ihre Kinder in vollen Zügen miterlebt: "Ich trage ihre Farben und unterstütze ihre Schulen", schwärmte sie kürzlich. Auch wenn Julia selbst nicht studiert hat, zeigt sie sich begeistert von den Erfolgen ihrer Kinder. Am liebsten genießt sie aber den ganz normalen Alltag – nach dem Dreh einfach mit ihrem Mann ins Auto steigen und nach Hause fahren, das macht sie glücklich.

Getty Images Julia Roberts im März 2024 in Los Angeles

Getty Images Andrew Garfield im April 2025

Getty Images Julia Roberts und Danny Moder beim Wimbledon-Turnier 2024