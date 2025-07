Talentiertes Paar: Dafür ist Tobias Morettis Frau bekannt

Tobias Moretti feierte kürzlich seinen 66. Geburtstag und blickt auf ein bewegtes Leben voller Höhen und Tiefen zurück. Privat konnte sich der Seriendarsteller aber immer auf seine Ehefrau Julia verlassen, mit der er seit 1997 verheiratet ist. Die Österreicherin ist in Kennerkreisen keine Unbekannte: Julia ist eine begabte Oboistin. Wie t-online berichtet, gründete sie 2003 sogar ihr eigenes Kammerorchester namens moderntimes_1800, das sie viele Jahre leitete. Während ihrer Karriere durfte die Musikerin schon bei renommierten Veranstaltungen wie den Schwetzinger Festspielen, dem Barockfest Münster und den Bregenzer Festspielen auftreten.

Gemeinsam führen Julia und Tobias nicht nur ein Familienleben mit drei Kindern, sondern auch einen Bauernhof in Ranggen nahe Innsbruck. Doch das Glück des Paares wurde vor drei Jahren auf eine harte Probe gestellt: Julia war in einen schweren Quad-Unfall auf dem Hof verwickelt, bei dem sie rund 30 Meter in die Tiefe stürzte und schwere Verletzungen erlitt. Tobias fand seine Frau, befreite sie aus der gefährlichen Situation und alarmierte die Rettungskräfte. Damals berichtete Bild am Sonntag, dass die dreifache Mutter in einem österreichischen Krankenhaus behandelt werde.

Für Tobias war der Unfall seiner Frau ein einschneidendes Erlebnis. Im Gespräch mit der Sonntagszeitung erklärte er: "Viele sagen: 'Was für ein Glück im Unglück!' Und ich habe unmittelbar danach zu jedem gesagt: 'Ich kann hier kein Unglück erkennen. Sie ist am Leben, sie hat keine Querschnittslähmung, sie kann noch Oboe spielen. Es ist ein Segen.'"

Anzeige Anzeige

Getty Images Tobias und Julia Moretti, Januar 2025

Anzeige Anzeige

Getty Images Tobias Moretti und seine Ehefrau Julia im August 2021 in Bonn

Anzeige Anzeige

Getty Images Tobias Moretti, Schauspieler