Schwer für Angelina Jolie? Tochter Shiloh verlässt das Nest

Angelina Jolie (50) steht vor einer neuen Herausforderung in ihrem Leben als Mutter. Ihre 19-jährige Tochter Shiloh Jolie (19) hat beschlossen, das elterliche Nest zu verlassen und sich vorübergehend bei ihrer angeblichen neuen Freundin, der Tänzerin Keoni Rose, einzurichten. Laut einem Bericht der Daily Mail sollen die beiden den Sommer über in einer gemeinsamen Wohnung in Los Angeles verbringen. Fotos zeigen das Paar, wie sie sich herzlich verabschieden, mit Umarmungen und kleinen Gesten der Zuneigung. Angelina, die für ihre enge Bindung zu ihren Kindern bekannt ist, soll diese Entwicklung mit gemischten Gefühlen aufnehmen, auch wenn sie für die Sicherheit ihrer Tochter durch Ex-Navy-SEAL-Wachpersonal sorgt.

Shiloh und Keoni wurden in den letzten Wochen immer wieder zusammen in der Öffentlichkeit gesehen. Ob beim Tanztraining, beim gemeinsamen Abendessen oder bei kleineren Ausflügen – die beiden scheinen viel Zeit miteinander zu verbringen. Bereits letzten November keimten erste Gerüchte über eine mögliche Romanze auf, als die zwei besonders vertraut wirkten. Keoni Rose ist eine aufstrebende Tänzerin aus Seattle mit einem Hintergrund im Ballett und wird von einer renommierten Agentur in der Unterhaltungsbranche vertreten. Für Shiloh Jolie steht Tanzen ebenfalls im Mittelpunkt, wie sie in ihrem viralen Video aus dem Jahr 2021 unter Beweis gestellt hat.

Dass sich Shiloh nicht verbiegen lässt, war schon immer klar! Schon früh zeigte sie, dass sie ihren eigenen Weg gehen will – und der führte definitiv nicht vor die Kamera. Auch wenn sie als Kind in "Der seltsame Fall des Benjamin Button" neben Papa Brad Pitt (61) zu sehen war und später in "Kung Fu Panda 3" mitwirkte, konnte sich Shiloh Jolie für die Schauspielerei nie wirklich begeistern. Von Hollywood-Glamour? Keine Spur! Stattdessen setzt Shiloh lieber auf echte Familienbande – zumindest mit Mama Angelina. Die beiden sollen ein extrem enges Verhältnis haben. Das beweist auch ein Matching-Tattoo, das die beiden verbindet und ihre innige Beziehung noch einmal unterstreicht. Mit Brad Pitt hingegen soll Shiloh Jolie nichts mehr zu tun haben wollen. Nicht nur Funkstille – sie hat sogar seinen Nachnamen abgelegt! Ein klares Zeichen, wem sie in dieser Hollywood-Familie wirklich nahesteht.

Getty Images Angelina Jolie und Shiloh Jolie auf dem Red Carpet, 2021

Jesse Grant/Getty Images for Disney Shiloh Jolie

Julien M. Hekimian/Getty Images, Elisabetta Villa/Getty Images for Marvel Collage: Brad Pitt und Shiloh Jolie