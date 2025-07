So turbulent wird die neue "Princess Charming"-Staffel

Die fünfte Staffel von Princess Charming steht in den Startlöchern, und dieses Mal wird Social-Media-Star Vanessa Borck – bekannt als Nessiontourx (28) – zwischen 18 Singles die große Liebe suchen. Ab dem 24. Juli wird das Dating-Format ausgestrahlt, und ein kürzlich veröffentlichter Trailer auf dem offiziellen Instagram-Kanal sorgt bereits für reichlich Vorfreude bei den Fans. Der Clip verspricht eine höchst emotionale Staffel mit romantischen Momenten, hitzigen Flirts und möglicherweise auch ein paar Dramen. Besonders ein Ausschnitt sorgt für Gesprächsstoff: Mit Tränen in den Augen wendet sich Nessi an eine Kandidatin und sagt: "Ich habe das Gefühl, dass wir mit einer Lüge gestartet sind." Doch es gibt nicht nur Tränen – der Trailer zeigt auch leidenschaftliche Küsse und unterstreicht, dass Nessi nichts anbrennen lässt.

Für Fans der Sendung scheint die kommende Staffel ein absolutes Highlight zu werden. Die Kommentare unter dem Teaser sind von Euphorie geprägt: "Ich kann es kaum abwarten", "Das könnte meine Lieblingsstaffel werden" und "Ich glaube, diese Staffel wird wild" gehören zu den ersten Reaktionen. Dabei verspricht die Mischung aus Romantik, Emotionalität und Drama, für jeden Geschmack etwas zu bieten. Ob Nessi tatsächlich ihre Traumfrau finden wird oder ob die turbulente Reise anders endet, bleibt abzuwarten. Eines ist aber gewiss: Die Zuschauer können sich auf spannende Konflikte, romantische Momente und pure Unterhaltung freuen.

Für Nessi war die Teilnahme an der Datingshow eine ganz neue Erfahrung. In einem Trailer auf Instagram stellte sich die Social-Media-Queen noch einmal ausführlich vor und sprach offen über ihre Wünsche. "Ich bin ein Mensch, der leider ein bisschen unordentlich ist", gestand sie lachend. Wichtig sei ihr, dass die Traumfrau an ihrer Seite ihre chaotische Seite akzeptiert. Am wichtigsten aber ist ihr die emotionale Verbindung: "Ich suche einfach eine beste Freundin fürs Leben." Oberflächliche Merkmale spielen für die Influencerin keine Rolle. Vielmehr zählen für sie Ausstrahlung und Ehrlichkeit. "Ich gucke halt aufs Gesicht immer als allererstes", erklärte Nessi. In Beziehungen gibt die Princess alles und wünscht sich das auch von ihrer Partnerin: "Du kannst alles von mir haben, aber bitte sei ehrlich zu mir und liebe mich."

Anzeige Anzeige

RTL / Fine Lohmann Influencerin Nessiontourx

Anzeige Anzeige

RTL / Fine Lohmann Der "Princess Charming"-Cast 2025

Anzeige Anzeige

RTL / Fine Lohmann Nessiontourx, Die neue "Princess Charming"

Anzeige