Jennifer Lopez' harte Worte nach Heiratsantrag von einem Fan

Jennifer Lopez (55) hat mit einer überraschenden Reaktion auf einen Fan-Heiratsantrag bei einem ihrer Konzerte für Schlagzeilen gesorgt. Der mutige Konzertbesucher ging während ihrer Show auf die Knie und machte der Sängerin ein Angebot, das viele sprachlos gemacht hätte. Doch Jennifer blieb gelassen und erklärte mit einem Augenzwinkern: "Ich bin damit durch." Die Anwesenden reagierten laut OK! begeistert auf die humorvolle Bemerkung der Künstlerin, die offenbar keine Lust hat, sich überstürzt auf ein weiteres Eheabenteuer einzulassen.

Ihre Reaktion dürfte kaum überraschen – schließlich hat Jennifer eine turbulente Beziehungsgeschichte hinter sich. Nach drei gescheiterten Ehen – mit Ojani Noa (51), Cris Judd und Marc Anthony (56) – folgte ihre rund zweijährige Ehe mit Ben Affleck (52), die im vergangenen Januar offiziell geschieden wurde. Die Scheidung wurde zuvor im August 2024 eingereicht. Trotz allem ist die "Selena"-Darstellerin nicht bereit, die Hoffnung auf den Traum von der ewigen Liebe aufzugeben, und datet offenbar bereits fleißig weiter.

Zuletzt kursierte das Gerücht, sie habe eine Romanze mit Kevin Costner (70), mit dem sie im Winter 2024 in Aspen gesichtet wurde – allerdings ohne jegliche romantischen Gesten. Hinzu kommt eine angeblich aufkeimende Romanze zwischen Jennifer und ihrem Filmkollegen Brett Goldstein am Set ihres aktuellen Projekts. Wie ein Insider dem Magazin In Touch verriet, herrscht zwischen den beiden wohl große Sympathie und sie schenken sich gegenseitig viel Aufmerksamkeit. Die Quelle erklärte: "Brett himmelt Jennifer geradezu an [...]."

Getty Images Jennifer Lopez, Mai 2025

Getty Images Jennifer Lopez und Ben Affleck im März 2023

Getty Images Brett Goldstein, Februar 2025