"Wachsen so schnell": Paris Hilton teilt süßen Clip mit Kids

Paris Hilton (44) zeigt sich als stolze Mama! Die Hotelerbin teilte am Donnerstag auf Instagram ein rührendes Video, das die Entwicklung ihrer Kinder Phoenix (2) und London (1) einfängt. Der besagte Clip beginnt mit aktuellen Bildern, gefolgt von älteren Aufnahmen, die Paris und ihren Ehemann Carter Reum gemeinsam mit ihren kleinen Lieblingen zeigen. Unterlegt wurde das Video mit der gefühlvollen Ballade "Landslide" von Fleetwood Mac in einer Version von Elijah Woods. Paris schrieb zu ihrem Post: "Phoenix und London wachsen so schnell auf. Eine gute Erinnerung, jeden Moment zu schätzen."

Neben dem Familienalltag plant Paris für den aktuellen Sommer einen aufregenden Mix aus Arbeit und Freizeit. Wie sie kürzlich gegenüber People verriet, stehen europäische Reiseziele auf der Agenda: Eine Yacht-Tour mit ihrem Ehemann und den Kindern, ein Besuch in Wimbledon sowie entspannte Tage in London sind nur einige der Punkte auf dem Programm. Paris und ihre Familie wurden erst vor Kurzem in London gesichtet, wo sie unter anderem am Hilton Hotel auf der Park Lane verweilten.

Bereits im vergangenen Jahr machte Paris deutlich, wie wichtig ihr ein bodenständiges Leben für ihre kleinen Lieblinge ist. Gegenüber E! News erzählte die Reality-TV-Ikone: "Ich hoffe, dass sie nicht berühmt werden." Das Leben im Rampenlicht sei nicht immer einfach, erklärte sie damals und ergänzte: "Ich bin sehr stark und ich weiß, dass ich meine Kinder auch so erziehen werde, aber ich hoffe einfach, dass sie das tun, was sie tun möchten." Besonders die rührende Nähe der Kinder untereinander ließ ihr Mutterherz schon zu dem Zeitpunkt höherschlagen.

Instagram / parishilton Paris Hilton mit ihren beiden Kindern, Juli 2025

Instagram / parishilton Paris Hilton und ihre zwei Kinder im Juni 2025

Getty Images Paris Hilton und Carter Reum, Februar 2025