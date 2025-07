Prinzessin Kates Ex-Assistentin entfolgt Herzogin Meghan

Natasha Archer, die langjährige Assistentin von Prinzessin Kate (43), hat auf ihrem kürzlich öffentlich gemachten Instagram-Account Änderungen vorgenommen, die von royalen Beobachtern nicht unbemerkt blieben. Wie das US Magazine schrieb, richtete Natasha sich als Luxusberaterin neu aus und schloss Herzogin Meghan (43) und deren Lifestyle-Marke "As Ever" aus der Liste ihrer Abonnements aus. Auch engere Vertraute von Meghan, wie ihr Visagist Daniel Martin oder ihre Freundinnen Delfina Blaquier (44) und Heather Dorak, fielen der "digitalen Putzaktion" zum Opfer.

Während Kates ehemalige Assistentin scheinbar Abstand zu Meghan und deren innerem Kreis nimmt, bleibt sie anderen prominenten Persönlichkeiten aus dem Königshaus treu. Neben den Instagram-Seiten von Prinzessin Kate, Prinz William (43), König Charles III. (76) und Königin Camilla (78) verfolgt sie auch die Online-Aktivitäten von Prinzessin Eugenie (35) sowie von Prinzessin Beatrices (36) Ehemann Edoardo Mapelli Mozzi (41). Auffällig ist zudem, dass Natasha zwei ehemalige Suits-Kolleginnen von Meghan, Abigail Spencer (43) und Sarah Rafferty (52), nach wie vor auf Instagram abonniert hat.

Während ihrer langjährigen Tätigkeit an der Seite von Kate avancierte Natasha nicht nur zur engen Vertrauten, sondern prägte auch Kates Stil entscheidend mit. Die frühere Assistentin war maßgeblich daran beteiligt, die Garderobe der Prinzessin auf ein höheres, royales Niveau zu heben und ihre Auftritte zu inszenieren. Im Jahr 2017 heiratete Natasha den königlichen Fotografen Chris Jackson. Seit 2019 ist sie Trägerin der Royal Victorian Order, einer Auszeichnung, die ihren unverkennbaren Beitrag für die Königsfamilie ehrt.

Collage: Getty Images, Getty Images Collage: Natasha Archer, Herzogin Meghan

Getty Images Natasha Archer, Stylistin von Herzogin Kate

Getty Images Prinzessin Kate und Herzogin Meghan beim Wimbledon-Turnier 2019