Ungesund abgenommen: Anna Lippke kämpfte mit Essanfällen

Anna Lippke hat einen ehrlichen Einblick in ihre einst schwierige Beziehung zum Abnehmen gegeben. In einem Gespräch mit Promiflash gestand die Netz-Bekanntheit, dass sie bei ihrer ersten Gewichtsabnahme, bei der sie rund 45 Kilogramm verlor, auf ungesunde Methoden setzte. Sie konsumierte damals im besten Fall maximal 1.000 Kalorien am Tag und ging siebenmal pro Woche zum Sport. Der Versuch, schnell an Gewicht zu verlieren, führte jedoch zu Binge-Eating-Anfällen und einer erneuten Gewichtszunahme. "Ich dachte damals: 'Okay, ich will einfach nur so schnell wie möglich abnehmen. Am besten in zwei Wochen'", erklärte sie.

Anna habe sich damals nicht richtig mit dem Thema "gesund abnehmen" auseinandergesetzt und vor allem die psychischen Folgen stark unterschätzt. "Ich dachte immer: 'Ja, wenn man zu wenig isst, dann ist das ungesund.' Aber inwiefern ungesund? Das wusste ich halt nicht. Ich dachte einfach nur: 'Okay, der Körper kommt dann in den Mangel'", berichtete sie im Gespräch mit Promiflash und fügte hinzu: "Aber dass das halt auch psychisch bei dir was auslösen kann, das war mir gar nicht bewusst. Und das ist dann leider dadurch passiert, deswegen habe ich dann durch Binge-Eating-Anfälle sehr schnell wieder zugenommen."

Einige Zeit später entschied sich die Content Creatorin für einen nachhaltigeren Weg und konnte durch bewusste und langfristige Änderungen in ihrer Lebensweise insgesamt 50 Kilogramm abnehmen. Mit ihrer offenen Art hat sie inzwischen auf Social Media eine beeindruckende Community aufgebaut, die sie mit ihrer authentischen Erzählweise begeistert. Kürzlich überraschte sie ihre treuen Anhänger sogar mit einer ganz besonderen Überraschung: Anna hat ein Kochbuch geschrieben. "Ich freue mich riesig, dieses Herzensprojekt bald mit euch zu teilen und bin so gespannt auf eure Reaktion", freute sich die Hundemama aus Berlin auf Instagram.

Instagram / annalippke Anna Lippke im Mai 2025

Instagram / annalippke Anna Lippke, Influencerin

Instagram / annalippke Anna Lippke, März 2025