Sebastian Vettel endgültig: Kein Comeback zur Formel 1

Sebastian Vettel (38) hat endgültig klargestellt, dass es kein Comeback in der Formel 1 geben wird. Der vierfache Weltmeister, der 2022 aus der Königsklasse des Motorsports ausgeschieden war, erklärte in einem Interview mit dem Fachmagazin "Auto, Motor und Sport", dass seine Zeit in der Formel 1 vorbei sei und er Platz für die nächste Generation machen wolle. "Irgendwann ist die Zeit reif dafür, anderen das Feld zu überlassen", so der 38-Jährige. Die jungen Fahrer wie Kimi Antonelli und Gabriel Bortoleto würden inzwischen frischen Wind in die Rennszene bringen – etwas, das er ausdrücklich begrüße.

Dennoch betonte Sebastian, dass seine Leidenschaft für den Motorsport keineswegs vorbei sei. Besonders der Langstreckensport, inklusive der legendären 24 Stunden von Le Mans, habe es ihm angetan. "Ich finde es total spannend, dieses Teamgefüge, sich ein Auto zu teilen", verriet er. Gespräche über einen möglichen Einstieg in die Langstrecken-Weltmeisterschaft habe es bereits gegeben – auch wenn es bislang noch nicht dazu gekommen sei. Der Wechsel vom Einzelkämpfer zu einer Mannschaft, die sich auf stundenlange Rennen vorbereitet, könnte für ihn eine neue Herausforderung darstellen. Auch seine Familie spielt bei solchen Entscheidungen eine zentrale Rolle – insbesondere durch das vergleichsweise flexible Rennformat der Langstreckenserie.

Abseits der Rennstrecken widmet sich Sebastian seit seinem Formel-1-Ausstieg verstärkt Projekten in den Bereichen Umwelt und Nachhaltigkeit. Zudem ist der Hesse Miteigentümer des Segelteams Germany SailGP, wo er ebenfalls großen Ehrgeiz zeigt. Seine Familie – darunter seine Frau Hanna und die drei gemeinsamen Kinder – schätzt es sehr, ihn nun häufiger zu Hause zu haben. Sebastian selbst äußerte bereits früher, dass er froh sei, nicht mehr ständig unterwegs zu sein. Besonders die engen familiären Bindungen scheinen ihm in dieser Lebensphase wichtiger denn je zu sein.

Getty Images Sebastian Vettel, 2022

Getty Images Sebastian Vettel im November 2023

Getty Images Eddie Jordan und Sebastian Vettel im September 2016