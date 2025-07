Hoffnung? So steht Nina Kristin zu Nico Legat nach Trennung

Anfang Juni beendeten Nina Kristin (43) und Nico Legat (27) ihre Liaison nach nur wenigen Monaten. Dass es nicht doch Chancen auf ein Comeback gibt, kann die Schauspielerin aber nicht ausschließen, wie sie jetzt in einem Interview mit RTL preisgibt. "Wenn Nico wirklich davon überzeugt ist, dass ich seine große Liebe bin, dann soll er um mich kämpfen. Aktuell habe ich keinen anderen Mann und will auch keinen anderen Kerl", betont sie. Bis die Gelegenheit, Nina zurückzugewinnen, da ist, dauert es auch nicht mehr lange. Nico befand sich zwar zuletzt in einer Entzugsklinik, darf diese aber nicht wie geplant erst nach sechs Monaten, sondern schon nach drei wieder verlassen. Der Realitystar hat noch knapp zwei Wochen in der Klinik.

Die Trennung der beiden schien schon in den vergangenen Wochen in der Luft zu liegen. Bereits Mitte Mai verschwanden die gemeinsamen Bilder von den Instagram-Seiten. Anfang Juli sprach Nina dann Klartext. In ihrer Story erklärt sie: "In den letzten Tagen wurde öffentlich behauptet, ich hätte mich von Nico getrennt, weil er 15 Jahre jünger ist als ich. Das ist falsch. Der Altersunterschied war nie das Problem. Die Wahrheit ist: Es sind sehr ernste Dinge passiert." Was genau vorgefallen ist, will die 43-Jährige nicht preisgeben – auch aus Rücksicht auf Nico in der Therapie. "Ich habe mich nicht gegen Nico, aber für mich entschieden. Für mein Leben. Meine Werte und meinen Lifestyle", betonte sie aber.

Das Gerücht, Nina habe Nico aufgrund des Altersunterschiedes verlassen, fand seinen Ursprung in einer Aussage seines Vaters Thorsten Legat (56). Der behauptete in einem Interview mit dem Podcast "Blitzlichtgewitter", die Vorstellungen von Lebensplanung der beiden gingen zu weit auseinander. Dazu gehöre auch das Thema Kinder. "Die Nina hat, glaube ich, die Situation erkannt, hat mit mir und meiner Frau Kontakt aufgenommen und hat dann auch gesagt, sie wird den Nico in allen Bereichen unterstützen, aber sie könnte sich keine Zukunft mit Nico vorstellen. [...] Die Nina Kristin möchte keine Kinder, weil sie zu alt ist, und die Zukunft mit Nico ist eigentlich gefährdet", plauderte der ehemalige Fußballer aus. Eine Trennung bestätigte Thorsten zu dem Zeitpunkt aber noch nicht.

