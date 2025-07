Tessa Bergmeier spricht über traumatisches Arzt-Erlebnis

Reality-TV-Star Tessa Bergmeier (35) hat in ihrer Instagram-Story ein traumatisierendes Erlebnis geschildert. Die 35-Jährige, bekannt aus Formaten wie Germany's Next Topmodel, entschied sich nach fünf Jahren mit einer Kupferkette als Verhütungsmittel für die Kupferspirale – eine Entscheidung, die sie heute bereut. Beim Einsetzen der Spirale sei Tessa ohnmächtig geworden. "Ich bin aufgestanden, fühlte mich schwummerig und bin umgekippt. Das war der absolute Albtraum in dieser Praxis", erzählte sie sichtlich mitgenommen. Erst nach einer halben Stunde habe sie die Arztpraxis verlassen dürfen.

Tessa blickt kritisch auf die Auswirkungen der Kupferverhütung zurück: Hormonstörungen, Zwischenblutungen und Schmerzen hätten ihr Leben lange belastet. "Das Kupfer hat mir meine Periode so zerstört", erklärte sie. Erst nach dem schmerzhaften Vorfall begann sie, sich intensiver mit den Risiken von Kupferkette und -spirale auseinanderzusetzen und fand heraus, dass diese Methode wohl nicht für jeden geeignet ist. Besonders für traumatisierte Menschen sei dies ein gefährliches Verhütungsmittel, betonte sie. Die Tierschützerin, die nach ihrer Teilnahme an Das Sommerhaus der Stars offen über ihre posttraumatische Belastungsstörung gesprochen hatte, erkennt nun, wie belastend die Freisetzung von Kupfer für ihren ohnehin angeschlagenen Gesundheitszustand war. Heute setzt sie auf hormonfreie Alternativen und warnt ihre Follower, bei solchen Entscheidungen besonders vorsichtig zu sein.

Auch abseits persönlicher Geschichten machte die Tierschützerin zuletzt Schlagzeilen. Vor einer Woche geriet sie in ihrer Instagram-Story mit deutlichen Worten an Schauspieler Raúl Richter. Auslöser war eine Szene in der TV-Show "Villa der Versuchung", in der Raúl über Mitstreiter Ronald Schill herzog. Der Schauspieler hatte Ronald als "Pu**y" bezeichnet, nachdem dieser sich frühzeitig sein Gepäck liefern ließ und damit Geld aus dem Gemeinschaftsbudget verlor. Für Tessa war diese Wortwahl ganz klar daneben. "Er sagt 'Was für ne Pu**y' in 2025? Mit seinem Boomer Mindset. Erneut ist er einfach nur peinlich", schrieb die Influencerin dazu.

Instagram / tessa.bergmeier Tessa Bergmeier im Oktober 2024

Instagram / tessa.bergmeier Tessa Bergmeier im August 2023

RTL Raúl Richter in "Das Sommerhaus der Stars"

