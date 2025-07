Mobberin? Kajol hat Co-Star Shilpa Shetty am Set ausgelacht

Die Bollywood-Schauspielerin Kajol (50) sorgte kürzlich mit einer Anekdote aus der Vergangenheit für Schlagzeilen. Während der Dreharbeiten zum Kultfilm "Baazigar" aus dem Jahr 1993 wurde sie von Regisseur Abbas-Mustan ermahnt, weil sie sich am Set nicht mehr einkriegen konnte vor Lachen. Auslöser war ihre Co-Darstellerin Shilpa Shetty (50), die in einer besonders dramatischen Szene als "Leiche" mit perfekt manikürten Füßen zu sehen war. "Ich dachte nur: 'Wer macht sich die Nägel so schön, wenn er stirbt?'", beschrieb Kajol das skurrile Erlebnis laut einem Interview mit The Lallantop. Für die damals noch unerfahrene Shilpa war diese Situation vermutlich alles andere als lustig.

Diese Anekdote, die Kajol sichtlich amüsiert berichtete, wurde online nicht überall positiv aufgenommen. Viele Nutzer kritisierten ihre damalige Haltung und bezeichneten sie als unsensibel. Einige warfen ihr auf Reddit vor, die "Privilegien" ihres Branchenhintergrunds auszunutzen, während andere sie sogar als "Mobberin" bezeichneten. Kommentare wie "Wenn Shilpa das getan hätte, wäre sie aus dem Film geworfen worden" verdeutlichen die Vorwürfe, die im Netz kursieren. Doch Kajol selbst schien die Situation rückblickend eher mit Humor zu betrachten.

Kajol, die man vor allem für ihre authentische und emotionale Leinwandpräsenz kennt, wurde bereits in den 1990er Jahren zur Ikone. Einer ihrer beliebtesten Filmpartner ist Shah Rukh Khan (59), mit dem sie unvergessliche Klassiker drehte, wie unter anderem "Baazigar" oder "Kuch Kuch Hota Hai". Vor rund vier Wochen machte Kajol in einem Interview laut Filmfare sogar Hoffnung auf eine Reunion mit ihrem beliebten Kollegen. Die Inderin offenbarte, dass sie einer Rückkehr in einem Liebesfilm an der Seite von Shah Rukh durchaus offen gegenübersteht: "Ich würde so einen Film lieben. Ja, definitiv, warum nicht? Wenn Shah Rukh jemals hier sitzt, könnt ihr ihm das gerne vorschlagen. Aber wir werden sehen."

Sujit Jaiswal/Afp via Getty Images, Sujit Jaiswal/Afp via Getty Images Collage: Kajol und Shilpa Shetty

Getty Images Shilpa Shetty, Mai 2022

Getty Images Shah Rukh Khan und Kajol

Findet ihr es richtig, dass Kajol für ihre Anekdote online so viel Kritik erhält? Absolut, jeder sollte für unsensible Kommentare in die Verantwortung genommen werden. Ich denke, es ist übertrieben. Manchmal sollte man die Dinge nicht zu ernst nehmen. Ergebnis anzeigen