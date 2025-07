Rita Ora enthüllt: So kämpfte sie mit ihren Körperidealen

Rita Ora (34) hat offen über ihre Unsicherheiten und ihre Unzufriedenheit mit dem eigenen Körper gesprochen. Im Podcast "Happy Place" von Fearne Cotton (43) gestand die Sängerin, sich in ihren späten Zwanzigern "hässlich" gefühlt zu haben, da sie nicht so dünn war wie andere Menschen. Sie erklärte, dass sie damals nicht gut auf ihren Körper achtete, oft krank wurde und sich allgemein nicht wohlfühlte. Rückblickend bedauert sie, wie hart sie mit sich selbst ins Gericht ging. Auf Social Media teilte sie einen Ausschnitt des Gesprächs und betonte, dass Selbstliebe mit Selbstfürsorge beginne. Im Rahmen einer Kampagne mit Dove will Rita Frauen dazu ermutigen, ihr Selbstbewusstsein zu stärken.

Rita scheint trotz der emotionalen Reflexion ihre Zeit in New York City in vollen Zügen zu genießen. Dort war sie für einen kostenlosen Auftritt im Brooklyn Bridge Park. Bei diesem Trip zeigte sie extravagante Designer-Looks von Pucci, die sie wie eine Laufsteg-Ikone auf den Straßen von New York präsentierte. Neben den Fashion-Highlights war Rita auch als Glücksbringerin für den Chelsea Football Club im MetLife Stadium unterwegs. Sie bejubelte deren 3:0-Sieg gegen Paris Saint-Germain während der FIFA-Klub-Weltmeisterschaft. Ihre Fotografin Rosie Matheson nannte Rita auf Instagram augenzwinkernd die "menschliche Glücksbringerin" des Teams.

Die Sängerin zeigte sich außerdem emotional, als sie über ihre Erinnerungen an den verstorbenen Liam Payne (✝31) sprach. Im Interview verriet sie, dass sie häufig an ihn denkt und diese Gedanken den Kontakt zu seiner Erinnerung aufrechterhalten. Liam, mit dem Rita eine enge Freundschaft verband, starb letztes Jahr in Argentinien. Seine letzte Arbeit, die Reality-Show "Building the Band", läuft aktuell auf Netflix. Rita wurde gefragt, ob sie die Serie sehen werde, und betonte dabei, wie wichtig es ihr sei, Liam im Herzen zu behalten. Trotz vieler Erfolge und glamouröser Momente beweist Rita, dass sie nicht nur die gutgelaunte Sängerin ist, sondern auch eine Frau, die mit Stärke und Verletzlichkeit gleichermaßen inspiriert.

Anzeige Anzeige

Getty Images Rita Ora bei der Vanity Fair Oscar Party in Beverly Hills

Anzeige Anzeige

Getty Images Rita Ora performt in New York im Brooklyn Bridge Park, Juli 2025

Anzeige Anzeige

Instagram / ritaora Musikerkollegen Rita Ora und Liam Payne

Anzeige