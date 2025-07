Deutschrapper EnteTainment im Alter von 37 Jahren verstorben

Die deutsche Rap-Welt trauert: EnteTainment, bekannt für seine lyrischen Skills und markante Entenmaske, ist überraschend im Alter von 37 Jahren verstorben. Sein Tod ereignete sich bereits am 29. Juni 2025, wie es in einem offiziellen Instagram-Statement seiner Familie heißt. Die genaue Todesursache wurde bislang nicht veröffentlicht. "Wir trauern zutiefst um unseren Bruder, Freund und Künstler", heißt es in dem Beitrag, in dem die Angehörigen um Zurückhaltung bei Spekulationen bitten. Eine GoFundMe-Kampagne für seine Beerdigung wurde bereits ins Leben gerufen.

Seine Karriere begann 2005 in der Reimliga Battle Arena (RBA), noch unter dem Namen Crazy J. Mit provokanten Texten und Battle-Skills machte er sich schnell einen Namen. Insbesondere seine Teilnahmen an Wettbewerben wie dem Videobattleturnier (VBT) und dem JuliensBlogBattle (JBB), das er 2015 gewann, brachten ihm eine treue Fangemeinde. Auch in späteren Jahren blieb er aktiv. Noch 2024 hatte er den Beginn einer neuen Phase für sich angekündigt. Posthume Veröffentlichungen seiner Musik sind geplant, wie die Familie bekannt gab: "Er hat viele seiner Gedanken, Gefühle und Geschichten in Songs festgehalten – auch in Tracks, die bislang nicht veröffentlicht wurden. Wir werden diese Musik zu gegebener Zeit mit größtem Respekt mit euch teilen – denn seine Kunst sollte gehört werden."

Im Jahr 2023 war EnteTainment Teil des Projekts "Meine Lieblingsrapper/innen" von Der Asiate. Gemeinsam mit Größen wie Kitty Kat (43) und Olli Banjo zeigte er hier eine ganz andere künstlerische Facette. Neben seinen musikalischen Ambitionen war er dafür bekannt, sich intensiv mit seinen Fans auszutauschen und sie über Plattformen wie YouTube und Spotify an seinem kreativen Schaffen teilhaben zu lassen. Die Szene verliert mit ihm nicht nur ein großes Talent, sondern auch einen sensiblen Poeten, der es verstand, komplexe Emotionen in seinen Songs greifbar zu machen.

Instagram / entetainment_tf Entetainment, Rapper

