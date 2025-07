Venus Williams bestätigt ihre Verlobung mit Andrea Preti

Tennis-Superstar Venus Williams (45) hat aufregende Neuigkeiten verkündet: Die Sportlerin hat sich mit ihrem Partner, dem italienischen Schauspieler Andrea Preti (37), verlobt! Nach ihrem ersten Sieg seit über einem Jahr bestätigte sie die Gerüchte um ihre Verlobung in einem Interview mit The Tennis Letter im Anschluss an ein Tennismatch am 22. Juli in Washington. Venus verriet, dass Andrea sie während ihres Tennis-Comebacks stark unterstützt und ermutigt habe, weiterzumachen. "Mein Verlobter hat mich immer wieder angetrieben, nicht aufzugeben", sagte sie mit einem überglücklichen Lächeln. Diese freudigen Nachrichten brachten ihr auch gleich einen großen Applaus vom Publikum ein.

Die beiden halten ihre Beziehung, die vor etwa einem Jahr erstmals ans Licht der Öffentlichkeit kam, weitgehend privat. Ihren ersten gemeinsamen Auftritt hatte das Paar im Sommer 2024 bei einem Bootsausflug an der Amalfiküste. Anfang 2025 mehrten sich die Spekulationen über eine Verlobung, nachdem Venus mit einem auffälligen Ring an der linken Hand in Rom gesehen worden war. Kurz darauf erschien das Paar gemeinsam bei der Mailänder Fashion Week, wo Venus erneut mit einem funkelnden Diamantring fotografiert wurde. Nun bestätigte sie offiziell, dass sich die beiden verlobt haben.

Venus, die lange ein Leben als Single führte, äußerte in den vergangenen Jahren immer wieder, wie zufrieden sie mit ihrem Lebensstil sei, betonte aber gleichzeitig ihre Offenheit für Veränderungen, wenn der richtige Zeitpunkt gekommen sei. Berichten zufolge plant das Paar seine Hochzeit im kleinen Kreis im Herbst dieses Jahres. Die malerische Amalfiküste, an der bereits romantische Momente ihrer Beziehung stattfanden, soll der Ort sein, an dem sie sich das Jawort geben werden. In einer derart intimen Atmosphäre wollen Venus und Andrea ihr Liebesglück feiern.

Anzeige Anzeige

Getty Images Andrea Preti und Venus Williams bei der Fashion Week, Februar 2025

Anzeige Anzeige

Getty Images Venus Williams bei den Oscars 2022

Anzeige Anzeige

Getty Images Venus Williams im Januar 2022 in Paris