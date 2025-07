Metallica retten Tomorrowland nach Bühnenbrand mit Equipment

Das Tomorrowland-Festival in Boom, Belgien, erlebte eine dramatische Wende, als die Hauptbühne des weltberühmten Events am Mittwochabend einem verheerenden Feuer zum Opfer fiel. Doch die rettende Lösung folgte prompt: Metallica stellten ihr Equipment zur Verfügung und ermöglichten damit den Bau einer Ersatzbühne. Wie Festivalsprecherin Debby Wilmens laut Bild erklärte, wurden die Soundboxen der Heavy-Metal-Band, die ursprünglich für ihre Europa-Tour eingelagert waren, kurzerhand in die neue Bühne integriert. Festivalbesucher können sich daher trotz des Rückschlags auf ein unvergessliches Wochenende freuen.

Während die Veranstalter und Fans erleichtert aufatmen, ist die Entscheidung der Rockband besonders bemerkenswert, da Metallica selbst traumatische Erfahrungen mit Feuer gemacht hat. Bei einem Konzert 1992 in Montreal erlitt Sänger James Hetfield (61) schwere Verletzungen, nachdem er auf der Bühne in eine Flammensäule geraten war. Ein Ereignis, das die Band bis heute prägt. Umso außergewöhnlicher und solidarischer war ihr Beitrag, der es dem Tomorrowland-Team ermöglichte, den Zeitplan des Festivals einzuhalten und den Besuchern das versprochene Erlebnis zu bieten.

Das Tomorrowland-Festival zieht jedes Jahr Tausende Elektromusik-Fans aus aller Welt an und ist für spektakuläre Bühnen bekannt. Regelmäßig stehen Stars wie David Guetta (57), Armin van Buuren und Charlotte de Witte im Rampenlicht. Am Mittwoch hatte ein Feuer jedoch einen Teil dieses Glanzes verdunkelt, als die Hauptbühne in Flammen stand. Dank Metallica und der rasch organisierten Ersatzbühne geht das Spektakel dennoch weiter – ein Beweis für die Entschlossenheit und Kreativität der Veranstalter.

Getty Images Robert Trujillo, James Hetfield, Lars Ulrich und Kirk Hammett von Metallica, Dezember 2024

Getty Images James Hetfield, Juni 2025

Getty Images Die Tomorrowland-Hauptbühne nach dem Brand, Juli 2025

