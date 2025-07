Daredevil-Star Scott Glenn: Neuer Actionheld mit 86 Jahren

Scott Glenn, bekannt als Mentor Stick aus der Serie "Daredevil", kehrt mit beeindruckenden 86 Jahren als neuer Actionheld auf die Leinwand zurück. In dem kommenden Thriller "Eugene the Marine" übernimmt er laut der Website Serienjunkies die Hauptrolle und stellt sich nicht nur einem gefährlichen Serienmörder, sondern auch dem Zerfall seiner Familie. Neben Scott sind unter anderem Annette O'Toole, Shioli Kutsuna und Jim Gaffigan Teil des Ensembles. Der Film, dessen Starttermin noch unbekannt ist, verspricht eine intensive Mischung aus Psychothriller und Action. Regie führt Hank Bedford, der auch gemeinsam mit Cesare Gagliardoni für das Drehbuch verantwortlich ist.

In "Eugene the Marine" verkörpert Scott eine Figur, die gezielt mit Altersklischees bricht. Im Gespräch mit MovieWeb äußerte er deutliche Kritik an den Rollenangeboten, die älteren Schauspielern oft nur Gebrechlichkeit und Schwäche zuschreiben: "Die letzten fünf Rollen, die ich angeboten bekam – bei dreien hatte ich einen Rollator, bei dreien starb ich an Alzheimer." Scott stellte klar, dass er solche Vorurteile nicht akzeptiert und betonte, dass er selbst mit 86 Jahren noch "verrückte Mengen an Liegestütze und Kettlebell-Swings" absolviert.

Für Scott hat diese Rolle auch eine persönliche Ebene, da er selbst als ehemaliger Marine glaubwürdige Erfahrungen mitbringt. Ursprünglich war die Rolle für Nick Nolte (84) vorgesehen, doch durch Scotts Übernahme erhält die Figur eine ganz individuelle, neue Dynamik. Um in Kampfszenen überzeugend zu wirken, achtete der Schauspieler sogar penibel auf die richtige und sichere Ausführung. Scott beweist damit nicht nur schauspielerisches Talent, sondern auch physische und mentale Stärke und könnte so eine neue Generation von Fans für das Actionkino begeistern.

Anzeige Anzeige

Getty Images Scott Glenn, amerikanischer Schauspieler

Anzeige Anzeige

Getty Images Schauspieler Scott Glenn bei der Premiere von "Apocalypse Now Final Cut"

Anzeige Anzeige

Getty Images Nick Nolte bei der Premiere von "Angel Has Fallen"

Anzeige