Außergewöhnlich: Trisha Paytas verrät den Namen ihres Sohnes

Trisha Paytas (37) und ihr Ehemann Moses Hacmon können ihr Glück kaum fassen: Ihr drittes Kind, ein Sohn, wurde am 12. Juli 2025 geboren. Der Kleine trägt den außergewöhnlichen Namen Aquaman Moses Paytas-Hacmon. Die aufregenden Neuigkeiten teilte Trisha in der neuesten Folge ihres Podcasts "Just Trish", wo sie auch enthüllte, dass die Geburt überraschend und belastend verlief. Dennoch gehe es sowohl dem Baby als auch der Mutter gut. Kurz nach der Geburt machte sie die Nachricht mit einem Foto auf Instagram öffentlich, auf dem sie ihren Sohn in einem Aquaman-Strampler hält.

Der Name des dritten Kindes reiht sich nahtlos in die ungewöhnlichen Namenswahlen der beiden Töchter Malibu Barbie und Elvis ein. Aquaman, inspiriert vom gleichnamigen DC-Helden, spiegelt laut Trisha ihre langjährige Faszination für die Comicfigur wider. Zuvor hatte die 37-Jährige eine Vielzahl potenzieller Namen in Erwägung gezogen, darunter "Rainbow Sherbet" und "Papermate", bevor die Wahl letztlich auf "Aquaman" fiel. Diese Entscheidung untermauert Trishas Vorliebe für kreative, popkulturelle Namensgebungen, die stets für Gesprächsstoff sorgen.

Das Paar, das seit Ende 2021 verheiratet ist, hatte mit seiner überraschenden Familienplanung bereits 2022 begonnen. Nachdem Trisha lange dachte, keine Kinder bekommen zu können, war die Geburt von Malibu Barbie ein emotionaler Wendepunkt, der ihre Sicht auf das Leben veränderte. Seitdem hat Trisha öffentlich über ihre Erfahrungen als Mutter gesprochen und wie ihre Kinder ihr geholfen haben, an ihrer mentalen Gesundheit zu arbeiten. Für sie sei Familie mittlerweile das Wichtigste, und sie lässt ihre Fans regelmäßig daran teilhaben, wie sie das chaotische, aber glückliche Leben als fünfköpfige Familie meistert.

Getty Images Trisha Paytas, Influencerin

Instagram / trishapaytasbackup Moses Hacmon, Trisha Paytas und ihre Kinder

Instagram / trishapaytas Moses Hacmon und Trisha Paytas mit ihren Töchtern Malibu und Elvis