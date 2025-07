Nanny enthüllt die skurrilen Eigenarten von Ozzy Osbourne

Der Tod von Ozzy Osbourne (✝76) hat viele Menschen weltweit tief getroffen. Die Nachricht seines Ablebens wurde am vergangenen Mittwoch von seiner Familie bestätigt, nachdem der legendäre Rocker am Dienstag in seinem Anwesen in England verstorben war. Nun hat Jessie Breakwell, eine ehemalige Nanny der Osbournes, über ihre Erlebnisse mit dem Musiker gesprochen. Die Australierin, die 1996 für die Familie arbeitete und sich um die drei Teenager-Kinder kümmerte, erinnerte sich an Ozzys teils exzentrisches Verhalten. "Er konnte ein bisschen obsessiv sein", erzählte sie dem Sydney Morning Herald. Zu seinen ungewöhnlicheren Gewohnheiten habe es gehört, sich ins Auto zu setzen, seinen eigenen Songs zu lauschen und über das offene Schiebedach mitzusingen.

Auch Ozzys wechselhafte Obsessionen beschreibt Jessie als typisch für den Rockstar. Eine Woche lang habe er vor allem gezeichnet, in der nächsten sei es eine Fahrradleidenschaft gewesen, bei der er tagelang im Wohnzimmer auf einem Fahrrad trainierte. Oder er habe entschieden, sich ausschließlich von Steak zu ernähren und "bis zu 50 Steaks pro Tag" gegessen. Doch trotz seiner Skurrilitäten hebt Jessie vor allem die Liebe hervor, die Ozzy für seine Frau Sharon und die Kinder empfand. Sie betonte: "Ich kann nichts Schlechtes über ihn sagen. Er liebte sie und war förmlich besessen von Sharon." Nach Ozzys Tod teilte Jessie eine persönliche Hommage auf Instagram und beschrieb ihn als "unglaublich liebenswürdig, urkomisch und scharfsinnig".

Ozzy Osbourne wird nicht nur für seine außergewöhnliche Musikkarriere, sondern auch für seine Kämpfe im privaten Leben in Erinnerung bleiben. Der "Prince of Darkness" hatte in den letzten Jahren zahlreiche gesundheitliche Herausforderungen zu meistern, darunter eine Parkinson-Erkrankung, schwerwiegende Verletzungen nach einem Unfall und chronische Beschwerden. Trotz seiner gesundheitlichen Einschränkungen war er Anfang des Monats noch einmal auf der Bühne zu sehen, wo er einen emotionalen Abschied von seinen Fans nahm. Gemeinsam mit seinen früheren Black-Sabbath-Kollegen performte Ozzy in Birmingham – ein Auftritt, der ohne Zweifel unvergessen bleibt.

Anzeige Anzeige

Getty Images Ozzy Osbourne bei der Rock & Roll Hall of Fame Einführungszeremonie 2024 in Cleveland

Anzeige Anzeige

Getty Images Ozzy Osbourne im Juli 2022 in L.A.

Anzeige Anzeige

Getty Images Sharon Osbourne im Juni 2024