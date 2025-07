DSDS-Jurorin Isi Glück räumt mit Ballermann-Klischees auf

Isabel Glück, genannt Isi, ist kein Fan von den Klischees, die mit ihrem Beruf als Partyschlagersängerin einhergehen. In einem Interview mit RTL erklärt die Megapark-Bekanntheit: "Am meisten sagt man uns, glaube ich, nach, dass wir asozial sind, Sauftouristen, die immer nur Alkohol trinken." Doch das entspreche nicht der Wahrheit. "Ich muss sagen, das habe ich gar nicht so festgestellt. Ich bin da jetzt schon wirklich lange unterwegs und weder ich noch meine Kollegen sind dauerhaft backstage betrunken", stellt die Blondine klar.

Vor ihrer Musikkarriere war Isi Schönheitskönigin. 2012 wurde sie sogar zur "Miss Germany" gekürt. In diesem Bereich wurde sie von Fremden häufig als "blond und dumm" wahrgenommen. Doch aus diesem Vorurteil konnte das Nordlicht auch Vorteile ziehen: "Ich finde es geil, wenn das passiert, denn ich bin nicht dumm! Wenn ich mich mit den Leuten unterhalte, merken sie das auch, und das gefällt mir ganz gut." Isi genießt es, mit ihren Auftritten und ihrer Persönlichkeit das Gegenteil zu beweisen und Klischees auf humorvolle Weise auszuhebeln.

Bald wird Isi nicht nur auf der Bühne, sondern auch hinter einem Jurypult zu sehen sein. Die 34-Jährige gehört zur Jury der kommenden Staffel von DSDS. Einige Fans der Show zweifelten nach der Ankündigung an ihren Fähigkeiten. Doch auch mit dieser Kritik ging die "Oberteil"-Interpretin locker um. "Ich bin nicht der perfekte Vocal-Coach und kann doch trotzdem sagen, ob mir etwas gefällt, ob ich Potenzial sehe oder nicht", machte sie in einem Video auf Instagram deutlich.

