"Wohlauf": Esther Sedlaczeks drittes Baby ist auf der Welt

Esther Sedlaczek (39), bekannte Moderatorin der ARD-"Sportschau", darf sich über Nachwuchs freuen! Die Journalistin wurde am Dienstag zum dritten Mal Mutter. Wie sie gegenüber der Bild-Zeitung erklärte, ist der kleine Junge gesund zur Welt gekommen und sowohl dem Neugeborenen als auch der ganzen Familie geht es bestens. Während sich die frischgebackene Dreifach-Mama nun auf die erste Zeit mit ihrem Sohn konzentriert, gibt es auch für den stolzen Papa, einen Münchner Geschäftsmann, und die beiden älteren Kinder – eine sechsjährige Tochter und einen vierjährigen Sohn – viel Grund zur Freude.

Bereits im Februar hatte Esther ihre Schwangerschaft offiziell gemacht und verraten, dass im Sommer ein Junge das Familienglück erweitern werde. Bis kurz vor der Geburt zeigte sich die gebürtige Berliner Moderatorin souverän vor der Kamera und überzeugte dabei weiterhin mit Millionenquoten in ihrer Rolle bei der Familienshow "Die große Maus-Show" sowie in anderen TV-Formaten. Ihre Arbeit bei der ARD bleibt auch in Zukunft ein fester Bestandteil ihres Lebens: Ihr Vertrag wurde bis 2029 verlängert, und nach ihrer Babypause will sie wieder vor die Kamera zurückkehren, wie das Magazin weiterhin berichtet.

Dass Esther Familienleben und berufliche Karriere erfolgreich miteinander kombiniert, ist längst kein Geheimnis mehr. Nach ihrer Hochzeit im Jahr 2019 machte sie wiederholt deutlich, wie wichtig ihr eine harmonische Balance zwischen diesen beiden Welten ist. Vor ihrem dritten Kind sorgte sie bereits mit ihren ersten beiden Schwangerschaften für viel Aufmerksamkeit, aber auch Bewunderung in der Öffentlichkeit. Ihre fröhliche Art und ihr authentischer Umgang mit den schönen Herausforderungen des Lebens machen sie für viele Zuschauer zur Sympathieträgerin im deutschen Fernsehen.

Instagram / esthersedlaczek Esther Sedlaczeks, Mai 2025

Getty Images Esther Sedlaczek, Moderatorin

