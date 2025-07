In die Hose gemacht: Lisa Marie Akkaya war wieder in Klinik

Lisa Marie Akkay (24) hat ihre Fans einmal mehr an einem sehr privaten Moment ihres Lebens teilhaben lassen. Über Instagram berichtete sie kürzlich von einem Zwischenfall, der sie sogar in eine Klinik führte. Die Influencerin, die aktuell ihr zweites Kind erwartet, erzählte, dass sie nach ihrer Abendroutine in der Küche plötzlich bemerkte, dass "es auf einmal so warm wird". Was zunächst kurios klang, entpuppte sich später als kleine Panne: "Ich habe mir in die Hose gepisst. Und ich hab es nicht gemerkt", gestand sie offen ihren Followern.

Die Situation war für die werdende Zweifach-Mama allerdings nicht nur unangenehm, sondern auch besorgniserregend. Aufgrund einer bestehenden Entzündung habe man ihr gesagt, dass ein Blasensprung nicht ausgeschlossen sei. Daher sei sie vorsichtshalber ins Krankenhaus gefahren, um abklären zu lassen, ob möglicherweise Fruchtwasser im Spiel war. "Dann waren wir da zwei Stunden, nur damit die mir sagen: Ja, sie haben in die Hose gepisst", fasste Lisa das Ergebnis ihrer Untersuchung zusammen. Das Erlebnis nahm sie allerdings mit Humor – obwohl es in dem Moment auch stressig für sie gewesen sei.

Zurück zu Hause kam es dann noch zu einer amüsanten Begegnung mit ihrer Mutter, die Lisa erneut zum Lachen brachte – mit einer Frage, die die Influencerin wohl nicht so schnell vergessen wird. Als sie die Utensilien ihres Sohnes Emilio, darunter eine Windel, nach oben tragen wollte und erwähnte, dass sie dringend auf die Toilette müsse, scherzte ihre Mutter: "Ist die für dich?" Lisa konnte sich vor Lachen kaum halten und berichtete mit einem Augenzwinkern, dass es daraufhin "wieder ganz warm" wurde. Trotz der peinlichen Momente bleibt der Humor für die Influencerin ein treuer Begleiter – und ihre Fans lieben sie genau dafür!

Instagram / lisa.straube Lisa Akkaya mit ihrem Sohn Emilio, Juni 2020

Instagram / lisa.straube Schwangere Lisa Marie Akkaya, Juli 2025

Instagram / lisa.straube Lisa Akkaya, Mai 2024