Fantasyfilm für Kinder: "Woodwalkers" jetzt auf Netflix

Die gefeierte Kinderbuchreihe "Woodwalkers" von Katja Brandis hat den Sprung von den Regalen in die aufregende Welt des Films geschafft. Ab dem 24. Juli 2025 kann der erste Teil der Fantasy-Trilogie auf Netflix gestreamt werden. Wer die zauberhafte Geschichte der Gestaltwandler in faszinierender Naturkulisse erleben möchte, hat damit die perfekte Gelegenheit dazu. Neben Netflix ist der Film auch bei Amazon verfügbar.

In dem Fantasyfilm spielt Jungschauspieler Emile Chérif den Jungen Carag, der als Gestaltwandler in der Clearwater High aufgenommen wird. Auf dem geheimen Internat lernt er Holly – gespielt von Lilli Falk – und Brandon – gespielt von Johan von Ehrlich – kennen. Während seine neuen Freunde ihre magischen Gestalten in einem Rothörnchen und einem Bison bereits gefunden haben, lernt Carag mithilfe seines Mentors Oliver Masucci (56) alias Andrew Milling seine Kräfte erst kennen. Wer direkt Lust auf mehr hat, muss sich allerdings gedulden: Der zweite Teil wird erst am 29. Januar 2026 in die Kinos kommen.

Die "Woodwalkers"-Bücher wurden bereits in über zwei Millionen Kinderzimmern verschlungen und haben eine treue Fangemeinde, die jetzt auch filmisch auf ihre Kosten kommt. Laut Kritikern überzeugt der Film vor allem mit seinen traumhaften Naturaufnahmen und der stimmungsvollen musikalischen Untermalung, die die Zuschauer sofort in die mystische Welt der Gestaltwandler hineinzieht. Die Autorin, eine feste Größe in der deutschen Jugendbuchszene, hat mit ihrer Serie einmal mehr bewiesen, wie fesselnd Geschichten über das Anderssein und das Finden der eigenen Identität sein können – Themen, die nicht nur junge Zuschauer in ihren Bann ziehen.

Getty Images Emile Cherif und Oliver Masucci bei der "Woodwalkers"-Premiere im Oktober 2024

Getty Images Autorin Katja Brandis bei der Filmpremiere im Oktober 2024

Getty Images Hannah Herzsprung, Oliver Masucci und Martina Gedeck bei der "Woodwalkers"-Premiere

