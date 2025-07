Jennifer Lopez zeigt sich zum 56. Geburtstag ohne Make-up

Jennifer Lopez (56) hat ihren 56. Geburtstag jetzt in Antalya, Türkei, gefeiert und dabei auf Instagram ein paar besondere Einblicke gewährt. Die "Jenny from the Block"-Sängerin zeigte sich ihren Fans ungeschminkt und entspannt – im blau-weiß gestreiften Hemd und ganz privat. In der Bildunterschrift bedankte sie sich für die vielen Glückwünsche: "Was für ein Geschenk ihr alle seid! Vielen Dank für all eure schönen Geburtstagswünsche", schrieb sie. Der Abend fiel laut People Magazine auf einen ihrer freien Tage während der "Up All Night: Live in 2025"-Tour, an dem sie auch ihren neuen Song "Birthday" präsentierte.

Die Feier selbst war alles andere als schlicht. Jennifer verzauberte ihre Gäste in einem silbernen, funkelnden Kleid mit tiefem Ausschnitt und unterstrich damit ihre glamouröse Seite. Ein Highlight war ihre dreistöckige Geburtstagstorte, die fast ihre Körpergröße erreichte – verziert in Pink und Weiß und gekrönt mit einem "J. Lo"-Topper. Unterstützt wurde die Sängerin laut People Magazine von ihrem langjährigen Manager und Freund Benny Medina, der ihr live ein leidenschaftliches "Happy Birthday" sang. Über Instagram konnten auch ihre Fans an dem glanzvollen Abend teilhaben.

Jennifer Lopez genießt derzeit den Erfolg ihrer Europa-Tour, die am 8. Juli in Spanien startete und sie am 25. Juli in Polen erneut auf die Bühne bringt. Ihre Energie spiegelt sich in jeder Show wider – oft interagiert sie dabei humorvoll mit dem Publikum, wie das People Magazine berichtet. In Spanien witzelte sie etwa auf die Frage eines Fans, ob sie ihn heiraten würde: "Ich glaube, ich bin damit durch. Ich habe das ein paar Mal versucht." Ihr Geburtstag fügte sich also perfekt in die laufende Tour ein – J.Lo begeisterte ihre Fans sowohl ungeschminkt und nahbar als auch glamourös und energiegeladen auf der Bühne.

Getty Images Jennifer Lopez bei den American Music Awards 2025 in Las Vegas

Instagram / jlo Jennifer Lopez zeigt sich ungeschminkt

Getty Images Jennifer Lopez im Mai 2025 in Las Vegas

