Schwangere Louisa Masciullo verrät Details über ihren Sohn

Louisa Masciullo (26) gab auf Instagram spannende Einblicke in ihre Schwangerschaft mit ihrem ersten Kind. In ihrer Story sprach die "Die Mädchen-WG: Urlaub ohne Eltern"-Bekanntheit über den aktuellen Stand und verriet Details zur Größe und Lage ihres Babys. "Sohnemann ist jetzt 2400 Gramm schwer", erzählte sie und ergänzte, dass sie bislang elf Kilo zugenommen habe. Der kleine Junge liege bereits mit dem Kopf nach unten, allerdings noch recht weit oben, schilderte die Influencerin. Auch ein Krankenhaustermin zur Anmeldung steht für Louisa an, den sie voller Neugier für Mitte August geplant hat.

In ihren offenen Worten machte Louisa deutlich, wie ungewohnt und aufregend die letzten Wochen der Schwangerschaft für sie sind. Eine Anmeldung im Krankenhaus empfand sie als längst überfällig und fügte humorvoll hinzu, dass ihr der späte Termin am 13. August doch für einen baldigen Geburtstermin, der auf den siebten September datiert ist, etwas knapp erscheine. "Ich war so: 'Girl. Kann der dann nicht schon längst kommen?'", erzählte die baldige Mama mit ihrer typisch humorvollen Art.

Bereits vor einigen Monaten berichtete Louisa auf ihrem Social-Media-Account von ihrer voranschreitenden Schwangerschaft. Die Unternehmerin teilte einen seltenen Schnappschuss von ihrem wachsenden Babybauch. Auf dem Bild streichelte sie liebevoll ihren Bauch. "Macht man das nicht so als Mama, den Bauch so festhalten?", witzelte sie damals und offenbarte, dass ihr die neue Rolle als Mutter selbst noch ein bisschen surreal erschien.

Instagram / louisa_masciullo Louisa Masciullo im Juli 2025

Instagram / louisa_masciullo Louisa Masciullo im Juli 2025

Instagram / louisa_masciullo Louisa Masciullo im Mai 2025