Döner und Blumen: Louisa Masciullo eröffnet zwei Geschäfte

Louisa Masciullo (26) hat Großes vor. Die YouTuberin ist aktuell mit ihrem ersten Nachwuchs schwanger, doch an Füße hochlegen und ausruhen ist bei ihr nicht zu denken. Ihren Fans erzählte sie bereits, dass sie ganz bald ein Dönerrestaurant eröffnen wird. Die Vorbereitungen zogen sich über die vergangenen zwei Jahre. Auf Instagram gibt Louisa ihrer Community nun ein Update, denn der Termin für die Ladeneröffnung steht fest: "Dienstag geht es einfach los. Knapp zwei Jahre purer Stress, Nerven, Tränen, Aufregung, aber auch Vorfreude und alles, was noch dazugehört. Und jetzt ist es einfach so weit und unser Dönerrestaurant öffnet."

Doch damit nicht genug! In einem YouTube-Video, das Louisa vor wenigen Tagen hochgeladen hatte, verriet sie, dass sich ihre Fans auf ein weiteres Geschäft freuen können: eine Flower-Bar! "Ich weiß jetzt schon, ihr werdet nur hier vorbeikommen, um Bilder zu machen. Wir eröffnen hier noch eine Flower-Bar. Hier gibt es eine richtig schöne Cafeteria, wo man schön Käffchen trinken und Blumen kaufen kann", berichtete Louisa voller Vorfreude. Die Bedienung des Ladens wird die Mama der Influencerin übernehmen. Beide Läden werden in Hamburg sein.

Louisa wurde im Jahr 2012 durch ihre Teilnahme an dem TV-Format "Die Mädchen-WG: Urlaub ohne Eltern" bekannt. Seither unterhält sie zahlreiche Menschen auf ihren Social-Media-Profilen. Zuletzt überraschte sie ihre Fans mit einer wundervollen Neuigkeit: Louisa und ihr Ehemann Fatih erwarten ein Baby. Das Geschlecht des Kindes verrieten die beiden bereits im Netz. Das Ehepaar darf sich auf einen kleinen Jungen freuen.

Anzeige Anzeige

Instagram / louisa_masciullo Louisa Masciullo im Dezember 2024

Anzeige Anzeige

Instagram / louisa_masciullo Louisa Masciullo und ihr Mann Fatih im März 2025

Anzeige Anzeige

Wie findet ihr Louisas Geschäftsideen? Supercool. Die Läden werden bestimmt gut laufen. Hm, ich denke, das wird floppen. Ergebnis anzeigen