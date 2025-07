Personenschützer: Christian Wolf hat Angst um Romina & Hazel

Christian Wolf (30), der als Unternehmer und Social-Media-Star bekannt ist, äußerte sich kürzlich in einer Fragerunde auf Instagram zu seinen Sicherheitsmaßnahmen. Besonders betonte er, dass er sich große Sorgen um die Sicherheit seiner Lebensgefährtin Romina Palm (26) und ihrer gemeinsamen Tochter Hazel macht. "Ich könnte mir nie verzeihen, wenn beiden etwas zustoßen würde", erklärte er. Hintergrund seien Vorfälle, bei denen sich Fremde unbefugt Zutritt zu seinem Anwesen verschaffen wollten. Diese Personen würden ihn als Projektionsfläche für ihre eigenen Probleme sehen, wie er schilderte. Für Romina und Hazel hat Christian daher gezielte Sicherheitsvorkehrungen getroffen.

Neben seiner aktiven Präsenz als Unternehmer ist Christian Wolf den sozialen Medien treu geblieben. Gerade diese digitale Sichtbarkeit bringt jedoch auch Risiken mit sich, wie er weiter ausführte. Er berichtete, dass Diskussionen in Online-Foren über sein Privatleben leider dazu führen, dass manche sich animiert fühlen, Grenzen zu überschreiten. Durch diese Vorfälle habe er beschlossen, für den Schutz seiner Familie auf erfahrene Sicherheitskräfte zurückzugreifen. Das Wohl und die Sicherheit seiner Liebsten stehen für ihn an erster Stelle, wie er in seinem Statement mehrfach betonte.

Christian, der nicht nur beruflich, sondern auch privat stark im Rampenlicht steht, hatte sich schon in der Vergangenheit als jemand gezeigt, der nichts dem Zufall überlässt. Berichten zufolge setzt er auf hochprofessionellen Personenschutz, unter anderem mit Ex-Soldaten. Diese Maßnahmen veranschaulichen, wie ernst er die potenziellen Gefahren nimmt. Dabei dürfte vor allem seine Tochter Hazel ein zentraler Antrieb sein. Sie ist der Mittelpunkt seines Lebens und erscheint immer wieder in liebevollen Beiträgen auf seinen Social-Media-Kanälen.

