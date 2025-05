Babybauchfoto: Louisa Masciullo kann sich nicht ernst nehmen

Louisa Masciullo (26) ist aktuell mit ihrem ersten Kind schwanger. Auf ihrem Instagram-Account thematisiert die "Die Mädchen-WG: Urlaub ohne Eltern"-Bekanntheit ihre Schwangerschaft hin und wieder, einen Blick auf ihren wachsenden Babybauch bietet sie allerdings eher selten. Umso mehr dürften sich ihre Fans nun über den Schnappschuss in ihrer Story freuen: Louisa teilt ein Foto, auf dem sie liebevoll ihren Bauch streichelt. "Macht man das nicht so als Mama, den Bauch so festhalten?", kommentiert sie scherzhaft.

Aktuell fällt es Louisa offenbar noch etwas schwer, die Umstände zu realisieren. "Ernsthafte Frage: Könnt ihr mich als Mutter ernst nehmen? Ich denke mir, hier ist wirklich ein Sohn drin, der kommt bald und der soll mich ernst nehmen, aber ich kann mich selber nicht ernst nehmen", schildert sie und fügt hinzu: "Wenn ich den so rufe: 'Jonas, du kommst jetzt hierher. Ich zähle bis drei, Mama wird sauer – Oh Gott", während sie sich ihre Hand vor den Mund hält.

Seit 2023 ist Louisa mit dem Vater ihres Babys zusammen. Die Influencerin und Fatih gaben sich im Rahmen einer romantischen Zeremonie das Jawort. Dass das Paar einen kleinen Jungen erwartet, gab es Ende März bekannt. Doch Ausruhen und die Füße hochlegen kommen für die 26-Jährige nicht infrage! Im vergangenen Monat eröffnete sie gemeinsam mit weiteren Geschäftspartnern sowohl einen Dönerladen als auch ein Blumengeschäft. "Ich weiß jetzt schon, ihr werdet nur hier vorbeikommen, um Bilder zu machen. Wir eröffnen hier noch eine Flower-Bar. Hier gibt es eine richtig schöne Cafeteria, wo man schön Käffchen trinken und Blumen kaufen kann", freute sie sich in einem YouTube-Video.

Instagram / louisa_masciullo Louisa Masciullo im Mai 2025

Instagram / louisa_masciullo Louisa Masciullo und ihr Mann Fatih im August 2024

