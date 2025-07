"Hochzeit auf den ersten Blick"-Annika feiert fünf Jahre Ehe

Annika und Manuel, bekannt aus der TV-Show Hochzeit auf den ersten Blick, haben jetzt einen besonderen Meilenstein gefeiert: fünf Jahre Ehe! Das Paar, das sich 2020 in der Sendung das Jawort gab und sich somit zum ersten Mal am Altar begegnete, blickt auf eine bewegte gemeinsame Zeit zurück. Auf Instagram teilte Annika ihre Freude über den Jahrestag mit einer liebevoll gestalteten Collage und rührenden Worten: "25.7.25 – Ein tolles Datum. 5 Jahre du & ich. Zusammen lachen und weinen wir", schrieb sie an Manuel gerichtet.

Die beiden hatten nach ihrer spontanen Hochzeit unter den Augen zahlreicher Zuschauer keine einfache Startphase. Doch sie meisterten alle Herausforderungen gemeinsam und fanden schließlich ihr Glück. Inzwischen dürfen sich Annika und Manuel nicht nur über ihre erfolgreiche Beziehung, sondern auch über die Familie freuen, die sie aufgebaut haben: Sie sind die stolzen Eltern einer kleinen Tochter. Der Jahrestag am 25. Juli war für Annika ein Anlass, ihre Dankbarkeit und Liebe zu betonen: "Wer hätte gedacht, dass 'Hochzeit auf den ersten Blick' unser ganzes Leben verändert", schrieb sie in ihrem Post.

Abseits der festgehaltenen TV-Romanze hat das Paar ein Leben fernab des Rampenlichts aufgebaut. Sie genießen das Familienglück mit ihrer Tochter und teilen hin und wieder Einblicke in ihr Leben mit ihren Fans. Annika zeigt sich in ihren Social-Media-Posts gerne als liebevolle Mutter und Partnerin. Ihre Worte zum Jahrestag lassen keinen Zweifel daran, wie wichtig ihr Mann und ihre Familie für sie sind: "Nie mehr ohne dich beziehungsweise ohne euch!" Diese Erfolgsgeschichte beweist, dass Dating-Experimente manchmal tatsächlich das ganz große Glück bringen können.

Instagram / manuel.hadeb Annika und Manuel im Oktober 2021

Sat.1 Karsten, Annika und Expertin Beate Quinn bei "Hochzeit auf den ersten Blick"

Instagram / manuel.hadeb Annika und Manuel, "Hochzeit auf den ersten Blick"-Kandidaten 2020