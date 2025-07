Fotos zeigten Laura Dahlmeier noch strahlend vor Unglück

Die ehemalige Biathlon-Olympiasiegerin Laura Dahlmeier (31) ist bei einer Kletterexpedition im Karakorum-Gebirge in Pakistan schwer verunglückt. Wie ihr Management am gestrigen Dienstag mitteilte, war die 31-Jährige zusammen mit ihrem Team auf dem Weg zum Laila Peak, als es zu einem Unfall kam. Die Bergungsarbeiten gestalten sich aufgrund der schwierigen geografischen Lage nach wie vor äußerst kompliziert. Die Expedition wurde gemeinsam mit ihrer Seilpartnerin Marina Krauss und weiteren Mitgliedern unternommen – Marina überstand das Unglück unverletzt und befindet sich zurzeit auf dem Rückweg ins Basislager.

Erst kurz zuvor hatte Laura Dahlmeier in sozialen Medien ihre Vorfreude auf das Abenteuer geteilt. Die Reiseagentur "Shipton Trek & Tours" teilte auf Instagram ein Foto der Expeditionsteilnehmer, darunter auch Laura und Marina, am Flughafen von Skardu. Die Gruppe hielt ein Banner mit der Aufschrift "Willkommen in Pakistan. Deutsche Expedition zum Great Trango und zum Serac 2025" mit strahlenden Gesichtern in die Kamera. Nach dem erfolgreichen Aufstieg des Great Trango Towers sollte der Laila Peak als nächstes Ziel folgen – dazu kam es jedoch nicht mehr.

Laura hatte ihre Karriere im Biathlon 2019 beendet und sich seitdem verstärkt ihrer Leidenschaft für das Bergsteigen und Klettern gewidmet. Ihre Fans, die seit ihren Zeiten als Weltklasse-Biathletin treu zu ihr halten, äußern unter aktuellen Social-Media-Posts ihre Bestürzung über das Unglück. Kommentare wie "Du wirst das schaffen!" zeugen von der tiefen Anteilnahme und Hoffnung, dass die Biathletin schnellstmöglich geborgen wird. Bisher bleibt unklar, wie schwer Laura tatsächlich verletzt ist, da die Rettungskräfte sie aufgrund der extremen geografischen und klimatischen Gegebenheiten noch nicht erreichen konnten.

Anzeige Anzeige

Instagram / laura_dahlmeier Laura Dahlmeier, 2023

Anzeige Anzeige

Instagram / shiptontrekking Laura Dahlmeier und ihre Expeditionsgruppe, Juli 2025

Anzeige Anzeige

Instagram / shiptontrekking Laura Dahlmeier und ihre Seilpartnerin Marina Krauss, Juli 2025

Anzeige