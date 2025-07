"Prominent getrennt"-Christina weint bei der Zeit zu zweit

Jedes Ex-Paar bei Prominent getrennt muss sich der Zeit zu zweit stellen. Dabei sollen die Verflossenen durch gezielte Fragen offene Probleme klären. Nicht selten kommt es zu emotionalen Ausbrüchen. So geht es in der aktuellen Folge auch Christina Grass (37), als sie ihrem Ex Marco Cerullo (36) gegenübersitzt. Die beiden konnten sich seit ihrer Trennung nicht richtig aussprechen. Vor allem das Thema fehlende Intimität scheint ein wunder Punkt zu sein, denn als Marco darauf anspricht, brechen bei Christina die Dämme. Dass ihr Ex ihr dann noch vorwirft, sie habe nicht genug in die Beziehung investiert, macht die Situation für die Influencerin nicht besser: "So viel habe ich in der Beziehung für dich getan. Ich bin so oft zu deinen Scheiß-Reitturnieren mitgefahren, ich bin an den Arsch der Welt gezogen. Du raffst nicht, dass ich das für uns getan habe." Unter Tränen wehrt Christina sich: "Aber das kannst du mir doch nicht zum Vorwurf machen."

Was das Verhältnis von Marco und Christina noch schwieriger macht, ist die Tatsache, dass sie sogar verlobt waren. Während der Zeit zu zweit holt die 37-Jährige den Verlobungsring raus und legt ihn auf den Tisch. Marco solle ihn zurücknehmen und ihn verkaufen. Das scheint den eh schon emotional aufgewühlten Realitystar wütend zu machen. Er schimpft: "Ich nehme den Ring nicht zurück, den kannst du behalten. Nimm ihn mit oder schmeiß ihn hier in den Teich." Auf einen gemeinsamen Nenner kommen die beiden nicht mehr. Zurück in der Villa sucht Christina das Gespräch mit ihrer Freundin Yeliz Koc (31) und bricht dabei erneut in Tränen aus. "Du hast was Besseres verdient, einen erwachsenen Mann", versucht Yeliz ihrer Freundin Mut zu machen.

Dass zwischen Christina und Marco einiges unausgesprochen blieb, wurde schon beim Einzug in die Villa deutlich. Immer wieder bekamen sie sich in die Haare. Marco scheint aber vor allem das Thema Sex zu beschäftigen. Auf Nachfrage ihres Konkurrenten Nico offenbart der 36-Jährige: "Ich schwöre, ein Jahr lief gar nix." Er habe immer wieder versucht, die Sache bei Christina anzusprechen. Doch das führte offenbar nirgends hin, sodass Marco frustriert wurde. "Aber das muss halt auch von ihr kommen. Sie hat nie Lust gehabt", meint er. Christina sieht das Problem allerdings ganz woanders: "Wenn er aufgeschlossen und lieb war, dann habe ich auch viel mehr Nähe zu ihm gesucht. Aber das hat er nie gesehen. Und irgendwann geht was kaputt, und dann hat man eben null Bock darauf."

Anzeige Anzeige

RTL Christina Grass bei "Prominent getrennt" 2025

Anzeige Anzeige

RTL Marco Cerullo und Christina Grass bei der Zeit zu zweit bei "Prominent getrennt" 2025

Anzeige Anzeige

ActionPress Marco Cerullo und Christina Grass im Februar 2023 in Hamburg