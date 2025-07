Hulk Hogans Tochter Brooke wird wohl auf ihr Erbe verzichten

Hulk Hogan (✝71), weltbekannter Wrestlingstar, ist am 24. Juli in Clearwater, Florida, gestorben. Nun wird bekannt, dass seine Tochter Brooke Hogan (37) schon lange vor seinem Tod eine Entscheidung traf, die jetzt für viel Aufsehen sorgt: Wie ein Insider gegenüber TMZ berichtet, bat sie im Jahr 2023 darum, aus dem Testament ihres Vaters gestrichen zu werden. Die Gründe für diesen Schritt sollen Brookes Misstrauen gegenüber dem engen Umfeld ihres Vaters und der Wunsch gewesen sein, komplizierte finanzielle Auseinandersetzungen zu vermeiden. Trotz dieser Entscheidung wird Brooke eine Auszahlung aus einer von Hulk eingerichteten Lebensversicherung erhalten, die sie angeblich für die zukünftige Ausbildung ihrer Kinder verwenden möchte.

Brooke und ihr Vater pflegten über viele Jahre ein schwieriges Verhältnis. Streitpunkte sollen vor allem Brookes Sorgen um Personen gewesen sein, die Hulk auszunutzen versuchten, sowie ihre Meinungsverschiedenheiten über seine finanzielle Verwaltung. Sie hatten Berichten von Page Six zufolge im Herbst 2023 ihr letztes Gespräch, kurz nachdem Hulk seine Frau Sky Daily geheiratet hatte. Bei diesem Telefonat tauschten sie trotz der Spannungen liebevolle Worte aus, die Brooke nun angeblich Trost in der schwierigen Zeit nach seinem plötzlichen Ableben spenden.

Bereits in den Tagen nach dem plötzlichen Tod von Hulk befürchteten Experten laut OK!, dass die Aufteilung seines Vermögens zu Streitigkeiten innerhalb der Familie führen könnte. Die Sorge: Sky Daily, die erst seit September 2023 mit Hulk verheiratet war, könnte durch das Erbrecht Floridas automatisch rund 30 Prozent des beträchtlichen Nachlasses erhalten – unabhängig davon, was im Testament steht. Weil das Vermögen auf etwa 21 Millionen Euro geschätzt wird, rechneten viele mit möglichen Spannungen zwischen der Witwe und weiteren Angehörigen, die ebenfalls Ansprüche geltend machen könnten.

Getty Images Hulk und Brooke Hogan, 2007

Getty Images Brooke und Hulk Hogan, 2004

Getty Images Hulk Hogan und seine Tochter Brooke, 2004