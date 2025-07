"Die Bachelors"-Felix machte mit seiner Ex eine Paartherapie

Felix Stein (33) verteilt in der aktuellen Staffel von Die Bachelors seine Rosen. In der aktuellen Folge gewährt der Social-Media-Star während eines Dates mit Kandidatin Vivi Einblicke in seine vergangenen Beziehungen. Bei einer gemeinsamen Beziehungs- und Sextherapie-Session, an der auch die anderen Kandidaten teilnehmen, zieht sich Felix mit Vivi für ein Einzelgespräch zurück. Dort verrät er, dass er bereits Paartherapie-Erfahrungen gesammelt habe und viel aus diesen Erlebnissen gelernt habe: "Was ich nicht mehr will, ist Feuer mit Feuer bekämpfen. Das ist so anstrengend."

Auch Vivi gewährt Einblicke in ihre eigenen Erfahrungen. Sie berichtet, dass sie in früheren Beziehungen dazu geneigt habe, besonders stur zu sein. Doch sie habe gelernt, Kompromisse einzugehen und nachzugeben, wenn es nötig sei. Felix spricht daraufhin ehrlich an, dass ihn ihre Offenheit zwar beeindrucke, er jedoch Gemeinsamkeiten zu einer gescheiterten Beziehung erkenne. "Ich sehe da auch viele Parallelen zu einer vergangenen Beziehung von mir, muss ich sagen. Ich will nicht sagen, dass da ein Alarm angeht, aber ich würde schon sagen: ‘Hmm, hoffentlich schlägt das nicht noch um!", gesteht er und fügt hinzu: "Ich habe einfach in der Vergangenheit Erfahrungen gemacht mit Frauen, die sehr viel von sich geben, die aber auch schnell sehr dickköpfig sein können und wo sich der Vibe auch schnell drehen kann." Felix hoffe, dass ihnen bei einem möglichen gemeinsamen Weg diese Eigenschaft nicht im Weg stehen würde.

Bereits zuvor hatte der Fotograf über schwierige und prägende Momente in seinem Liebesleben gesprochen, darunter auch Fehltritte, die er als bittere Lektionen ansah. Er habe daran gearbeitet, sich weiterzuentwickeln und an Stärke zu gewinnen, um eine nachhaltige und unterstützende Partnerschaft führen zu können. In "Die Bachelors" zeigt sich Felix nicht nur authentisch, sondern auch reflektiert – Eigenschaften, die bei den Teilnehmerinnen wie bei den Zuschauern gut ankommen. Ob dies der Schlüssel zu einer neuen Liebe ist, bleibt jedoch vorerst abzuwarten. Er betonte jedoch, dass er sich mit seiner zukünftigen Beziehung etwas Endgültiges wünsche.

Instagram / felix Felix Stein, Bachelor

Instagram / Felix Stein Felix Stein, einer "Der Bachelors" 2025

Getty Images Felix Stein, "Die Bachelors"-Teilnehmer