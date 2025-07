Trotz Konsumkritik: Bianca Heinicke verdient wohl Millionen

Bianca Heinicke (32), besser bekannt als Bibi, sorgt mit ihrer Kritik am Konsumwahn gerade für Diskussionen. Die Influencerin, die ihren Karrierehöhepunkt mit ihrem YouTube-Kanal BibisBeautyPalace erreichte, hat ihrem Lebensstil inzwischen eine neue Richtung gegeben. In einem Blogeintrag gab sie zu, früher von Reichtum und Gier getrieben gewesen zu sein. Heute möchte sie ein anderes Bild vermitteln und bezeichnet sich auf Instagram, wo sie über acht Millionen Follower hat, als "Impact-Creatorin". Ihrer Aussage nach sei sie durch drastische Veränderungen, wie das Nicht-mehr-Rasieren und ein neues Fernstudium zur veganen Ernährungsberaterin, auf einem neuen Weg. Trotzdem bleibt laut Bild ein Widerspruch: Hinter den Kulissen laufen die Geschäfte ihrer erfolgreichen Produkte weiterhin.

Die Marke bilou, die Bibi 2015 gemeinsam mit ihrem damaligen Partner Julian Claßen (32) gründete, ist nach wie vor ein Millionengeschäft. Die bunten Duschschäume und weiteren Pflegeprodukte wie Deos und Handcremes erzielten laut neuester Schätzung der Wirtschaftsdatenbank North Data allein im vergangenen Jahr einen Umsatz von rund 13 Millionen Euro. Auch wenn Bibi aus der Werbung für die Marke verschwunden ist, sei sie laut Bild weiterhin an den Einnahmen beteiligt. Zusammen mit Julian halte sie 43 Prozent an der herstellenden Firma. Trotz ihrer Trennung und der öffentlichen Betonung eines nachhaltigeren Lebensstils bleibt ein Großteil ihres Vermögens an das gebunden, was sie selbst einst als Symbol des Konsumwahns bezeichnete.

Doch auch abseits der Geschäftswelt positioniert sich Bibi zunehmend als Stimme für Nachhaltigkeit und Tierrechte. Zuletzt machte sie mit Kritik an Supermarktketten wie Edeka auf sich aufmerksam. In emotionalen Beiträgen auf ihren Social-Media-Kanälen prangerte sie die Bedingungen in Schweinemastanlagen an. Mit diesen engagierten Aussagen, die bei ihrer riesigen Fangemeinde Gehör finden, zeigt die zweifache Mutter, dass sie nicht nur als Unternehmerin Schlagzeilen machen kann, sondern auch als jemand, der gesellschaftliche Verantwortung übernehmen will. Fans diskutieren jedoch weiter darüber, wie authentisch ihr Wandel wirklich ist.

Instagram / biancaheinicke Bianca Heinicke, YouTuberin

Getty Images Julian und Bianca Claßen im November 2016

Instagram / biancaheinicke Bianca Heinicke, Influencerin